Football-Le PSG condamné à payer près de €61 mlns à Kylian Mbappé

(Actualisé avec détails, réaction du PSG)

par Julien Pretot et Vincent Daheron

Le conseil de prud'hommes de Paris a condamné mardi le Paris Saint-Germain à payer environ 61 millions d'euros à son ancien joueur Kylian Mbappé dans le cadre du litige qui oppose les deux parties depuis le départ de l'international français au Real Madrid à l'été 2024.

Le PSG a été condamné à payer Kylian Mbappé pour des rappels de salaires et de primes d'éthique et à la signature pour les mois d'avril, mai et juin 2024.

Kylian Mbappé a été débouté du reste de ses demandes qui s'élevaient, lors de l'audience du 17 novembre, à un total de 263,75 millions d'euros. Il réclamait notamment une requalification des CDD en CDI (6,25 millions d'euros) et des indemnités pour licenciement sans cause (44,6 millions), travail dissimulé (37,5 millions) et harcèlement moral (37,5 millions).

De son côté, le PSG a été débouté de l'ensemble de ses demandes qui s'élevaient à un total de 440 millions d'euros pour différents dommages et intérêts ainsi qu'au titre de la perte de chance du transfert (180 millions).

"Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris, qu'il exécutera, tout en se réservant le droit de faire appel", a réagi le PSG dans un communiqué. "Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera à le faire. Le club se tourne désormais vers l'avenir, fondé sur l'unité et la réussite collective, et souhaite au joueur le meilleur pour la suite de sa carrière."

L'affaire prend sa source dans les salaires et les primes impayés à la fin du contrat en 2024 du capitaine de l'équipe de France avant de rejoindre libre le Real Madrid, soit sans indemnité de transfert, après sept ans au PSG.

La commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) puis sa commission paritaire d'appel avaient déjà ordonné au PSG, respectivement en septembre et octobre 2024, de verser les 55 millions réclamés - auxquels s'ajoutent les congés payés pour arriver aux 61 millions d'euros désormais dus.

Le club de la capitale avait ensuite saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour annuler ces deux décisions et la commission de discipline de la LFP puis la commission supérieure d'appel de la FFF avaient alors jugé irrecevables les saisines de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé avait été écarté du groupe professionnel à l'été 2023 avant d'être réintégré pour sa dernière saison au PSG. Il avait annoncé son départ du PSG en mai 2024, un mois avant de signer officiellement au Real Madrid. "Les conseils de M. Kylian Mbappé prennent acte avec satisfaction de la décision rendue ce jour par le conseil des prud'hommes, reconnaissant le bien-fondé des demandes formulées à l'encontre du Paris Saint-Germain, la troisième en faveur de Kylian Mbappé, dans ce dossier", ont réagi dans un communiqué les conseils de l'attaquant, qui avait assigné le PSG devant les prud'hommes.

"Ce jugement confirme que les engagements pris doivent être respectés."

Au total, cela fait plus de 18 mois qu'il demandait le paiement de ses salaires et primes", ont-ils précisé.

Le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné l’exécution provisoire.

(Reportage de Vincent Daheron, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)