Football-Le Maroc déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations après l'annulation du résultat

(Actualisé avec précisions)

Le Maroc a été déclaré mardi vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations par la Confédération africaine de football (CAF), deux mois après une finale rocambolesque remportée en prolongation par le Sénégal (1-0) qui avait quitté la pelouse pendant environ quinze minutes pour protester contre une décision arbitrale.

"Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale CAN, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF)", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye en prolongation.

Auparavant, Brahim Diaz avait manqué un penalty pour le Maroc, en tentant une panenka, dans les dernières secondes du temps réglementaire alors qu'il avait dû patienter plus de 15 minutes pour le tirer puisque les Sénégalais avaient quitté le terrain. Sadio Mané avait incité ses partenaires à revenir sur la pelouse pour reprendre la rencontre.

Le jury disciplinaire de la CAF avait dans un premier temps rejeté, fin janvier, la réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football.

Mardi, le jury d'appel a finalement donné raison au Maroc en annulant la décision initiale du jury disciplinaire.

Le Maroc remporte ainsi sa deuxième CAN, 50 ans après la première. Pays hôte de la compétition, il a rappelé dans un communiqué "que sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition".

"La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)