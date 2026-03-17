 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Le Maroc déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations après l'annulation du résultat
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 23:35

(Actualisé avec précisions)

Le Maroc a été déclaré mardi vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations par la Confédération africaine de football (CAF), deux mois après une finale rocambolesque remportée en prolongation par le Sénégal (1-0) qui avait quitté la pelouse pendant environ quinze minutes pour protester contre une décision arbitrale.

"Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale CAN, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de Football (FRMF)", a déclaré la CAF dans un communiqué.

Le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye en prolongation.

Auparavant, Brahim Diaz avait manqué un penalty pour le Maroc, en tentant une panenka, dans les dernières secondes du temps réglementaire alors qu'il avait dû patienter plus de 15 minutes pour le tirer puisque les Sénégalais avaient quitté le terrain. Sadio Mané avait incité ses partenaires à revenir sur la pelouse pour reprendre la rencontre.

Le jury disciplinaire de la CAF avait dans un premier temps rejeté, fin janvier, la réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football.

Mardi, le jury d'appel a finalement donné raison au Maroc en annulant la décision initiale du jury disciplinaire.

Le Maroc remporte ainsi sa deuxième CAN, 50 ans après la première. Pays hôte de la compétition, il a rappelé dans un communiqué "que sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition".

"La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts
    Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts
    information fournie par So Foot 17.03.2026 23:11 

    Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Buts : Eze (36 e ), Rice (63 e ) pour les Gunners Les Gunners ont trouvé leur nouveau cannonier. Tenus en échec à la Bayarena lors du match aller, les Gunners ont pu engranger un peu de confiance ce week-end en l’emportant dans le temps ... Lire la suite

  • Des membres du Croissant Rouge transportent les corps de victimes après des frappes aériennes pakistanaises sur un hôpital pour toxicomanes, le 17 mars 2026 à Kaboul, en Afghanistan ( AFP / Wakil Kohsar )
    Une frappe pakistanaise fait environ 400 morts dans un hôpital de Kaboul, selon l'Afghanistan
    information fournie par AFP 17.03.2026 23:09 

    Quelque 400 personnes ont été tuées lundi soir dans une frappe pakistanaise sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, ont annoncé mardi les autorités afghanes, l'attaque de loin la plus meurtrière dans le conflit qui oppose le Pakistan à l'Afghanistan depuis des ... Lire la suite

  • Une femme tient une lampe de poche en marchant avec un homme dans une rue pendant une panne de courant à La Havane, le 16 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )
    Washington accentue la pression sur Cuba qui rétablit l'électricité
    information fournie par AFP 17.03.2026 23:08 

    Les Etats-Unis ont accentué la pression mardi sur le gouvernement communiste de Cuba pour qu'il mette en oeuvre plus de réformes en faveur de l'économie de marché, au moment où l'île rétablit progressivement l'électricité sur son territoire après une nouvelle coupure ... Lire la suite

  • Le Real Madrid prive Manchester City d'un come-back
    Le Real Madrid prive Manchester City d'un come-back
    information fournie par So Foot 17.03.2026 23:02 

    Après sa large victoire au match aller, le Real Madrid s'est de nouveau imposé face à Manchester City (1-2). Les protégés d'Álvaro Arbeloa se qualifient donc aisément pour les quarts de finale de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions. Manchester City ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank