Football-Le Danois Berthel Askou nouvel entraîneur de Toulouse

Le Toulouse FC a annoncé jeudi la nomination du Danois Jens Berthel Askou au poste d'entraîneur, succédant ainsi à l'Espagnol Carles Martinez Novell.

Le technicien de 43 ans arrive en provenance du club écossais de Motherwell, qu'il a emmené en qualifications de la Ligue Conférence (C4) à l'issue de sa seule saison à ce poste.

Il avait auparavant occupé le poste d'entraîneur principal de plusieurs clubs scandinaves, dont l'IFK Göteborg en Suède, puis celui d'adjoint au Sparta Prague et à Copenhague.

"Au fil des échanges, il nous est apparu comme un entraîneur capable de s'inscrire pleinement dans la direction que nous voulons donner au club", a expliqué le président du TFC Olivier Cloarec dans un communiqué.

Le TFC avait annoncé le mois dernier que Carles Martinez Novell quitterait le club à la fin de la saison de Ligue 1 après trois ans à la tête de l'équipe.

Les Violets devraient terminer neuvièmes de Ligue 1, sous réserve de l'instruction du dossier concernant son dernier match de la saison à Nantes, interrompu dimanche dernier en raison de l'envahissement du terrain par des supporteurs nantais.

(Rédigé par Vincent Daheron)