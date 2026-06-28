Football-La RDC se qualifie 52 ans après sa dernière Coupe du monde

par Trevor Stynes

La République démocratique du Congo n'avait participé qu'une seule fois à une Coupe du monde, une expérience douloureuse pour le football congolais. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'équipe a franchi une nouvelle étape à Atlanta en se qualifiant samedi pour les phases éliminatoires.

Les joueurs de la RDC ont battu l'Ouzbékistan 3-1, s'assurant ainsi une place en seizièmes de finale en tant qu'une des huit meilleures équipes troisièmes de leur groupe.

Cette victoire a permis à la RDC de terminer troisième du groupe K, derrière la Colombie et le Portugal. La RDC affrontera les vainqueurs du Groupe L, l'Angleterre, en seizièmes de finale, mercredi à Atlanta.

En 1974, alors que le pays s'appelait le Zaïre, l'équipe avait quitté le tournoi après trois défaites, sans marquer le moindre but et en encaissant 14 buts, dont une lourde défaite 9-0 face à la Yougoslavie.

En 2026, la RDC avait retrouvé sa crédibilité dès son premier match du Groupe K contre le Portugal, en marquant son premier but en Coupe du monde et en obtenant son premier point grâce à un match nul 1-1 face à une équipe menée par Cristiano Ronaldo.

Une défaite 1-0 contre la Colombie a suivi, mais les Congolais abordaient le match de samedi contre l'Ouzbékistan en sachant qu'une victoire suffirait à les qualifier. Ils ont atteint cet objectif malgré un but de retard à la mi-temps.

La RDC est arrivée aux États-Unis dans un contexte difficile, marqué par une épidémie d'Ebola qui avait perturbé sa préparation. L'équipe avait également eu besoin de 13 matchs pour se qualifier.

Leur première participation à la Coupe du monde avait eu lieu 14 ans après l'indépendance vis-à-vis de la Belgique, à l'issue de leur première campagne de qualification. Ils s'étaient rendus en Allemagne de l'Ouest après avoir remporté leur deuxième Coupe d'Afrique des nations.

Cette fois, l'équipe a redonné confiance à un pays traversant des difficultés politiques et une crise sanitaire.

Comme plusieurs nations africaines, la RDC a bénéficié de l'apport de joueurs issus de sa diaspora, tant sur le terrain que dans les tribunes.

L'attaquant de Newcastle United Yoane Wissa, né en France, qui avait déjà marqué contre le Portugal, a inscrit deux buts. En l'absence de supporters venus directement du pays, la diaspora congolaise s'est fait remarquer par son soutien enthousiaste dans le stade.

Le Zaïre était en 1974 le seul représentant africain en Coupe du monde. En 2026, le continent compte dix équipes engagées, soit le double du nombre lors du dernier tournoi, grâce à l'expansion du tournoi décidée par la FIFA.

Huit équipes africaines ont atteint les phases éliminatoires, la Tunisie étant la seule équipe éliminée et l'Algérie toujours en lice.

"Pour quelqu’un qui a démarré la saison en douceur, Wissa s’en est bien sorti. On lui a fait confiance," a déclaré le sélectionneur Sébastien Desabre.

"Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour préparer le match contre l’Angleterre, nous préparer comme il se doit et tenter de le remporter," a-t-il ajouté.

Ce résultat a en revanche condamné l’Ouzbékistan à une troisième défaite consécutive pour sa première Coupe du monde, une issue décevante alors qu’il avait mené au score pendant près d’une heure.

(Reportage de Trevor Stynes; version française Sarah Morland)