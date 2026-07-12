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Football-La FIFA discutera d'une éventuelle expansion du Mondial cette l'édition, dit Infantino
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 20:54

* La FIFA examinera cette question au sein de ses commissions après cette Coupe du monde

* Un format à 64 équipes donnerait lieu à 16 poules de quatre équipes chacune

* La durée plus longue des tournois et les aspects logistiques pourraient limiter le nombre de villes candidates à l'organisation

* Infantino défend le prix des billets et les pauses pour s'hydrater

par Mark Gleeson

Toute nouvelle expansion de la Coupe du monde, qui pourrait porter à 64 le nombre d'équipes en phase finale, sera examinée après l'édition de cette année, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, sans donner davantage de précisions.

La Coupe du monde 2026, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, réunit pour la première fois 48 équipes. Gianni Infantino avait poussé avec succès l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes.

"Ce sont autant de questions que nous examinerons après la Coupe du monde", a-t-il déclaré à la chaîne suisse Blue Sport.

Celui-ci a défendu le principe d'un Mondial plus ouvert, estimant que la compétition devait être organisée "pour le monde entier" et que "chaque nation devrait pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde".

Il a présenté le tournoi à 48 équipes comme une réussite, soulignant que toutes les équipes avaient joué à un haut niveau et que des sélections de tous les continents avaient marqué et pris au moins un point.

Il a notamment relevé que neuf des dix équipes africaines avaient atteint la phase à élimination directe. "Cela montre à quel point il est important d'inclure toutes les équipes et de leur donner cette possibilité de participer", a-t-il dit.

L'édition 2030 sera coorganisée par le Maroc, le Portugal et l'Espagne, tandis que celle de 2034 aura lieu en Arabie saoudite.

INFANTINO DÉFEND LES PAUSES D'HYDRATATION ET LE PRIX DES BILLETS

Gianni Infantino a également défendu les pauses d'hydratation instaurées à chaque mi-temps, que certains ont vues comme un moyen d'offrir davantage d'espaces publicitaires aux diffuseurs.

"C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats", a-t-il reconnu, expliquant que des pauses comparables avaient été utilisées lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis en cas de forte chaleur.

Il a aussi défendu les prix élevés des billets, soulignant que les stades étaient presque pleins.

"Le taux de remplissage est de 99,7 % et il atteindra probablement 99,9 % d'ici la fin", a-t-il dit.

Gianni Infantino a ajouté que des billets jugés trop chers par certains étaient revendus sur le marché secondaire à quatre ou cinq fois leur prix initial.

La FIFA s'attend à générer entre 13 et 14 milliards de francs suisses, soit 16,08 à 17,32 milliards de dollars, grâce à cette Coupe du monde de 39 jours.

(Rédaction : Mark Gleeson, à Atlanta ; version française Olivier Cherfan)

Sport
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