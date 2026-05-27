Football: La Fifa assignée par la justice américaine pour sa billetterie

par David Ljunggren

‌Les procureures générales de New York et du New ​Jersey ont annoncé mercredi avoir assigné la Fédération internationale de football (Fifa) à comparaître dans le cadre d'une enquête ​sur ses pratiques de billetterie pour la prochaine Coupe du monde.

Elles ​précisent dans un communiqué qu'une ⁠enquête a été ouverte après des articles de ‌presse selon lesquels des supporteurs auraient pu être induits en erreur quant à l'emplacement des ​places qu'ils ‌achetaient et que les déclarations de la ⁠Fifa ainsi que la mise en vente des billets ont pu contribuer à l'augmentation des prix.

"Personne ne devrait ⁠être manipulé pour ‌payer des prix exorbitants pour des places, ⁠et les fans devraient pouvoir avoir confiance dans ‌le fait que les billets qu'ils achètent ⁠seront bien ceux qu'ils recevront", a déclaré ⁠Letitia James, la ‌procureure générale de l'État de New York, dans le ​communiqué.

Jennifer Davenport, la procureure ‌générale du New Jersey, a ajouté que la Fifa avait "transformé l'achat d'un ​billet pour la Coupe du monde en un véritable parcours du combattant, marqué par la ⁠confusion, une rareté artificielle et des prix incroyablement élevés".

"Nous nous engageons à mener une enquête approfondie sur la conduite de la Fifa", a-t-elle ajouté.

(Reportage de Susan Heavey à Washington et de David Ljunggren à Ottawa, version ​française Vincent Daheron)