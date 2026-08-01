Football – La FIFA abandonne son projet de vente de droits de la Coupe du monde face à la résistance de ses membres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La FIFA annonce qu'elle ne donnera pas suite au projet, celui-ci ayant créé des “divisions”

* L'UEFA a mené la résistance contre cet accord

* Le conseiller principal du président de la FIFA, Infantino, avait démissionné plus tôt en signe de protestation

(Refonte de l'article suite à l'annonce par la FIFA que la proposition ne sera pas mise en œuvre)

La FIFA a déclaré vendredi qu’elle ne donnerait pas suite à sa proposition de céder une partie de son empire commercial à des investisseurs extérieurs, après que le projet s’est heurté à une farouche résistance de la part de certaines de ses fédérations membres.

Le projet de la FIFA consistait à lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars en cédant environ 20 % des parts d’une nouvelle entité chargée de gérer les événements de la FIFA, notamment la Coupe du monde, dont la valeur était estimée à 20 milliards de dollars.

La proposition , annoncée pour la première fois mardi, a été vivement contestée par l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, qui a menacé de boycotter l’événement et a accusé la FIFA de mettre en vente “l’âme” de ce sport.

“Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que ce projet avait créé des divisions d’une nature telle que, quel que soit le niveau de soutien, elles ne servent plus l’objectif initialement fixé”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

“Notre objectif a toujours été – et sera toujours – d’unir et d’améliorer. Par conséquent, cette proposition ne sera pas mise en œuvre.”

Plus tôt dans la journée de vendredi, Carlos Cordeiro, conseiller principal de Gianni Infantino, a démissionné avec effet immédiat , qualifiant ce projet de “mauvaise affaire pour le football”.

Le directeur des opérations de la FIFA, Kevin Lamour, a déclaré que le personnel avait été “trompé” par Infantino, qualifiant la proposition de “projet d’un seul homme”.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a quant à lui déclaré vendredi aux journalistes qu’Infantino était “la mauvaise personne pour diriger l’organisation”.