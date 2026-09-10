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Football: La FFF retire son soutien à Infantino, candidat à sa réélection à la tête de la Fifa
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:54
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Le président de la FIFA Gianni Infantino

Le président de la FIFA Gianni Infantino

La Fédération française de football (FFF) a ‌annoncé jeudi qu'elle retirait son soutien au président de la Fifa Gianni Infantino, candidat à sa ​réélection en mars prochain et mis sous pression par plusieurs fédérations et confédérations en raison de sa gouvernance.

La position de la FFF, annoncée par son président Philippe Diallo à l'issue d'une ​réunion de son comité exécutif, fait notamment suite au projet avorté cet été de Gianni Infantino de céder une partie ​des droits commerciaux de la Coupe du monde ⁠à des investisseurs privés.

"Avec mes collègues du comité exécutif, nous considérons que la confiance ‌placée dans le président de la Fifa a été rompue, (...) et c'est la raison pour laquelle, à l'unanimité de ses membres, la Fédération française ​de football a décidé de ‌retirer son soutien à la candidature de Gianni Infantino à la présidence ⁠de la Fifa", a déclaré Philippe Diallo lors d'un point de presse.

Président de la Fifa depuis 2016, Gianni Infantino est le seul candidat connu à sa réélection lors du scrutin du ⁠18 mars prochain. Mais ‌le dirigeant de 56 ans est mis sous pression depuis fin juillet.

Quelques ⁠jours après la fin de la Coupe du monde 2026, celui-ci avait proposé de ‌céder une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des ⁠investisseurs privés. Face au tollé mondial, et notamment la menace d'un ⁠boycott du Mondial brandit ‌par l'UEFA, le projet avait finalement été abandonné quatre jours plus tard.

Depuis, plusieurs confédérations ont ​vivement critiqué Gianni Infantino, jugeant sa gouvernance opaque, tandis ‌que de nombreuses fédérations nationales, principalement européennes, ont retiré leur soutien à sa réélection, à l'instar de la Belgique ​en début de semaine.

Philippe Diallo, le président de la FFF, a rappelé jeudi qu'il avait dans un premier temps soutenu Gianni Infantino fin juin.

"À partir du mois de juillet, ⁠les raisons qui nous avaient amenés à soutenir sa candidature et les conditions dans lesquelles nous l'avions matérialisée ont été bouleversées. Les conditions de notre soutien à sa candidature n'étaient désormais plus réunies", a-t-il expliqué.

"Ces initiatives pendant la Coupe du monde et après la Coupe du monde ont nui gravement à l'image du football et à l'unité du football", a ajouté ​Philippe Diallo.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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