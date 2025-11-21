Football-La FFF a trouvé un accord avec GL Events, concessionnaire du Stade de France

par Vincent Daheron

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé vendredi avoir trouvé un accord avec GL Events, le nouveau concessionnaire du Stade de France, pour que l'équipe de France retrouve l'enceinte dionysienne.

"Nous avons poursuivi le dialogue et nous nous sommes mis d’accord sur les termes généraux d’un accord", a déclaré Philippe Diallo lors d'une table ronde avec quelques médias, dont Reuters. "On va passer à une phase de contractualisation de notre relation, c’est une bonne nouvelle. Après le rugby, le football va aussi retrouver son écrin."

L'équipe de France masculine de football a joué ses trois derniers matches, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, au Parc des Princes (Paris) et n'a plus foulé la pelouse du Stade de France depuis le 23 mars dernier lors du quart de finale retour de Ligue des nations face à la Croatie.

Entretemps, GL Events est devenu en août le nouveau concessionnaire de l'exploitation du Stade de France pour les 30 prochaines années, succédant au consortium Vinci-Bouygues.

"Sur le plan économique, je ne peux pas vous dévoiler les montants, mais c'est une amélioration extrêmement sensible des conditions économiques réservées à la Fédération et à l'équipe de France pour jouer au Stade de France", s'est réjoui Philippe Diallo, qui a ajouté qu'il n'était "pas satisfait" des conditions précédentes faites à la FFF.

"Nous nous sommes trouvés dans des conditions où jouer au Stade de France se soldait par un résultat net négatif pour la Fédération", a-t-il rappelé. "Nous allons sortir d'une situation négative pour avoir un améliorant économique extrêmement significatif."

L'accord porte sur les 30 années de concession obtenues par GL Events et comporte deux phases.

"Une première phase où des travaux doivent être faits au Stade de France. Durant cette période-là, la Fédération française de football aura le loisir d'y localiser ou pas ses matches", a expliqué Philippe Diallo.

"Puis, une deuxième période qui devrait commencer à partir de 2030, avec l'engagement de la Fédération française de football de localiser six matches de l'équipe de France et deux finales de la Coupe de France sur deux saisons au Stade de France."

Concrètement, les Bleus pourraient y jouer quatre rencontres sur une saison et deux sur l'exercice suivant afin d'évoluer ponctuellement dans d'autres villes de France.

"C'est un point important à mes yeux, c'est l'équipe des Français et il faut que les Français puissent avoir le loisir d'avoir l'équipe de France chez eux", a déclaré le président de la FFF. "C'est pour ça qu'on a souhaité réserver un ou deux matches par saison qu'on puisse localiser en province, au plus près des amoureux de l'équipe de France."

Philippe Diallo a également ajouté que le lieu de la finale de la Coupe de France 2025-2026, prévue le 23 mai, n'était pas encore défini.

"Notre souhait, c'est de faire la finale de la Coupe de France au Stade de France", a-t-il dit. "Mais on a une contrainte extérieure à la Fédération, qui est celle des travaux du Grand Paris qui doivent commencer ce week-end-là. Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu un feu vert pour pouvoir jouer cette finale au Stade de France."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)