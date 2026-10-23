Football: La Confédération asiatique de football soutient finalement Infantino

Le logo de la Confédération asiatique de football (AFC) dans l'un des lieux accueillant son congrès extraordinaire à Tokyo

par Irene Wang

Le président de la Confédération ‌asiatique de football (AFC), Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, a annoncé vendredi le soutien de sa région à Gianni ​Infantino, candidat à sa réélection à la tête de la Fifa.

Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa s'était auparavant rangé dû côté des opposants au projet avorté de Gianno Infantino visant à céder une partie des droits commerciaux des compétitions de ​la Fifa, dont la Coupe du monde, à des investisseurs privés.

Il s'était joint aux présidents de l'UEFA et de la Concacaf pour cosigner une ​lettre ouverte qualifiant ce projet, intitulé FIFA Forward Enterprise (FFE), ⁠de "profonde rupture de confiance".

Gianni Infantino a, depuis, présenté ses excuses pour des erreurs "liées au processus de ‌communication et de consultation" autour du projet.

Dans son discours d'ouverture au congrès extraordinaire de l'AFC à Tokyo, Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa a finalement indiqué que l'Asie apportait son ​soutien au dirigeant italo-suisse, candidat à ‌un quatrième mandat lors du scrutin du 18 mars prochain.

"Nous réaffirmons notre engagement total ⁠à vous soutenir, vous et votre leadership, alors que vous briguez un nouveau mandat de président de la Fifa", a-t-il déclaré à l'adresse de Gianni Infantino, présent à la réunion.

Plusieurs membres clés de l'AFC, dont l'Arabie ⁠saoudite et le Qatar, ‌avaient déjà annoncé publiquement leur soutien au président de la Fifa.

Tout en reconnaissant qu'il ⁠n'avait pas toujours été sur la même ligne que lui sur certains dossiers, Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa a ‌estimé qu'il était essentiel de se tourner vers l'avenir.

"Je veux être clair : oui, nous avons ⁠eu des sujets de désaccord dont nous avons parlé par le passé, mais ⁠ne mélangeons pas les ‌deux choses", a-t-il dit.

"Nous devons aller de l'avant. Et nous pensons que le football est plus fort lorsque ​nous travaillons ensemble, avec une vision partagée et un objectif ‌commun."

De son côté, Gianni Infantino a également apporté son soutien au Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, candidat à un quatrième mandat à la ​tête de l'AFC.

"Vous faites un travail fantastique à l'AFC depuis 13 ans, mon cher Salman", a-t-il dit.

Le président de la Fédération japonaise de football, Tsuneyasu Miyamoto, a déclaré vendredi aux journalistes que l'instance ⁠envisageait de s'aligner sur la position de l'AFC, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise.

"Je ne pense pas que les opinions des (47) membres de l'AFC soient toutes alignées, mais je crois que l'AFC et la Fifa tiennent des réunions de manière continue", a-t-il ajouté.

Alors que l'Afrique s'est elle aussi rangée derrière Gianni Infantino, ce dernier fait toujours face à l'opposition de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen.

(Reportage d'Irene Wang, rédigé par Michael Church ​à Melbourne, version française Vincent Daheron)