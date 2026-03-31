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Football-L'Italie échoue à nouveau à se qualifier pour la Coupe du monde
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 23:58

(Précisions)

L'équipe masculine d'Italie a échoué mardi soir à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football, dont elle sera absente pour une troisième édition consécutive, après sa défaite en match de playoff en Bosnie-Herzégovine à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 4 tab à 1).

La Nazionale, sacrée championne du monde à quatre reprises, n'a plus participé au prestigieux tournoi depuis 2014, date à laquelle la Bosnie avait pris part au Mondial pour la première et unique fois de son histoire.

Les Italiens ont ouvert le score en début de match grâce à Moise Kean (15e), avant de se retrouver en infériorité numérique à l'approche de la mi-temps avec l'expulsion d'Alessandro Bastoni pour un tacle en position de dernier défenseur.

La Bosnie, qui a alors repris espoir, a égalisé à la 79e minute par Haris Tabakovic, un but qui a ponctué un match rythmé, contrairement aux attentes.

Au cours de la séance de tirs au but, les Italiens Pio Esposito et Bryan Cristante ont manqué leurs tentatives, tandis que leurs hôtes ont réalisé un sans-faute pour valider leur ticket pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, Canada et Mexique).

(Reportage Trevor Stynes; version française Jean Terzian)

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