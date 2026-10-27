Football-L'Espagnole Putellas remporte son troisième Ballon d'Or féminin

(Actualisé avec détails)

par Lori Ewing

L'Espagnole Alexia Putellas a remporté lundi le Ballon d'Or féminin pour la troisième fois de sa carrière après ses triomphes en 2021 et 2022.

La nouvelle joueuse des London City Lionesses rejoint au sommet du palmarès sa compatriote Aitana Bonmati, sacrée lors des trois dernières années.

La milieu de terrain de 32 ans a devancé son ex-coéquipière du FC Barcelone, la Polonaise Ewa Pajor, et la Jamaïcaine de Manchester City, Khadija Shaw.

Absente des 30 nommées en raison d'une fracture du péroné gauche survenue en novembre dernier, Aitana Bonmati voit une compatriote et une ancienne coéquipière lui succéder.

Avant de rejoindre les London City Lionesses cet été, Alexia Putellas a effectivement tout gagné l'an passé avec le FC Barcelone : la Ligue des champions, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne.

Elle a également été désignée meilleure joueuse de la dernière édition de la Ligue des champions.

"C'est un plaisir d'être à nouveau ici. Merci à ceux qui ont pensé que je méritais cette récompense", a-t-elle déclaré sur scène. "Je veux commencer par vous remercier, mes coéquipières. Je pense que chacune d'entre-nous aurait pu remporter ce trophée."

La désormais triple lauréate est surtout revenue d'une grave blessure au genou à l'été 2022, année de son deuxième Ballon d'Or, avant de remporter la Coupe du monde 2023 avec sa sélection.

Trois Françaises étaient nommées parmi les 30 finalistes : Wendie Renard (14e), Selma Bacha (20e), et Melvine Malard (28e).

(Reportage de Lori Ewing, rédigé par Vincent Daheron)