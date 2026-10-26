Football-L'Espagnole Alexia Putellas remporte le Ballon d'Or féminin 2026

L'Espagnole Alexia Putellas a remporté lundi le Ballon d'Or féminin pour la troisième fois de sa carrière après ses triomphes en 2021 et 2022.

Avec son troisième Ballon d'Or, la nouvelle joueuse des London City Lionesses rejoint au sommet du palmarès sa compatriote Aitana Bonmati, sacrée lors des trois dernières années.

(Rédigé par Vincent Daheron)