Football-L'Argentine affronte l'Autriche avec les yeux rivés sur les huitièmes de finale

* Le vainqueur prendra la tête du groupe J

* L'Autriche doit contenir les menaces au-delà de Messi, selon Alaba

* L'Algérie dépose une plainte auprès de la Fifa concernant l'incident impliquant Messi lors du match d'ouverture

par Janina Nuno Rios

Les champions en titre argentins peuvent franchir un pas décisif vers les huitièmes de finale lorsqu'ils affronteront l'Autriche lors de leur deuxième match du Groupe J de la Coupe du Monde lundi, après que les deux équipes ont entamé leur campagne par des victoires convaincantes.

Lionel Messi a inspiré la défense du titre de l'Argentine en réalisant un triplé lors de la victoire 3-0 contre l'Algérie, égalant ainsi l'Allemand Miroslav Klose au titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tandis que l'Autriche s'est imposée 3-1 face à la Jordanie, organisant ainsi une rencontre entre les deux leaders provisoires du groupe.

Une victoire mettrait l’Argentine à deux doigts des seizièmes de finale et pourrait lui assurer la première place du groupe si la Jordanie ne parvient pas à battre l’Algérie lors de l’autre match du groupe J prévu ce jour-là.

L'Autriche arrive avec ses propres ambitions après une impressionnante première sortie sous la houlette de l'entraîneur Ralf Rangnick et peut également se hisser en tête du groupe si elle vient à bout de l'Argentine et que l'Algérie ne bat pas la Jordanie.

ALABA SE MÉFIE DE LA MENACE MESSI

Une grande partie de l’attention se portera à nouveau sur Messi, âgé de 38 ans, dont la prestation magistrale face à l’Algérie a renforcé le statut de l’Argentine comme l’un des favoris pour conserver le trophée, une menace que le capitaine autrichien David Alaba a reconnue après avoir regardé son match d’ouverture.

"Nous avons bien sûr regardé leur match avant de partir", a déclaré le défenseur après la victoire de son équipe lors de son premier match.

"C’est incroyable que Messi ait débuté un tel tournoi par un triplé. C’est complètement fou… Espérons qu’il ne recommence pas la semaine prochaine."

Alaba s’est empressé de souligner que la qualité de l’Argentine ne se limite pas à son joueur emblématique.

"Nous savons à quel genre d’adversaire nous avons affaire, quelle qualité ils possèdent dans leurs rangs, même en dehors de Messi, mais aussi de quoi ils sont capables en tant qu’équipe", a-t-il déclaré.

L’Autriche espère que son jeu de pressing organisé pourra perturber le rythme de l’Argentine et renforcer ses chances de terminer en tête du groupe.

L'entraîneur adjoint de l'Argentine, Pablo Aimar, a averti que l'Autriche représenterait un défi différent de celui de l'Algérie, décrivant l'équipe de Rangnick comme une équipe physique capable de poser des problèmes malgré le début de parcours impressionnant de l'Argentine.

"L’Autriche est une équipe très coriace, comme on le constate avec la grande majorité des équipes participant à cette Coupe du monde", a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à la Fifa.

La préparation a également été marquée par la plainte déposée par l’Algérie auprès de la commission d’arbitrage de la Fifa concernant plusieurs décisions prises lors de la victoire de l’Argentine en ouverture de tournoi, notamment un incident au cours duquel Messi a échappé à une sanction après un tacle sur le capitaine Aissa Mandi avant de réaliser son triplé.

L’Argentine n’a pas commenté publiquement cette plainte et comptera bien poursuivre sur sa lancée victorieuse.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico City, avec la contribution de Martin Petty; version française Clément Martinot)