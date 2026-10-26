Football-L'Anglais Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026

L'Anglais Harry Kane a remporté lundi à Londres son premier Ballon d'Or, couronnant une saison record en club comme en sélection, et succède au Français Ousmane Dembélé.

L'attaquant du Bayern Munich, âgé de 33 ans, est le premier Anglais à décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle depuis Michael Owen en 2001.

(Rédigé par Vincent Daheron)