Football-Guardiola met fin à son règne de dix ans à Manchester City

Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison après dix ans passés au poste d'entraîneur, a annoncé le club vendredi, le rideau se baissant ainsi sur une période incroyablement faste pour "l'autre club" de Manchester, entre les mains de celui qui est largement considéré comme l'un des meilleurs techniciens de tous les temps.

Après avoir pris les rênes de City en 2016, Pep Guardiola a décroché six titres de Premier League, trois FA Cups, cinq Coupes de la Ligue et une Ligue des champions. Mais son équipe n'a plus remporté le championnat depuis deux ans, même si elle a réalisé cette année le doublé des coupes domestiques.

"Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n'y a pas de raison, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu", a-t-il dit, cité dans un communiqué.

"Rien n'est éternel, si c'était le cas, je serais encore ici. Ce qui restera éternel, ce sont les sentiments, les gens, les souvenirs et l'amour que j'ai pour mon Manchester City", a ajouté Pep Guardiola.

"Nous avons travaillé. Nous avons souffert. Nous nous sommes battus. Et nous avons fait les choses à notre manière."

Pep Guardiola a vu ses rêves de septième Premier League s'envoler après le match nul 1-1 concédé par Manchester City à Bournemouth mardi, qui a offert le titre à Arsenal.

(Rohith Nair à Bangalore, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)