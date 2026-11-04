Football-Fonseca quitte son poste d'entraîneur de Lyon pour rejoindre le Sporting Portugal

L'Olympique lyonnais a annoncé mercredi le départ de son entraîneur Paulo Fonseca, qui rejoint le club lisboète du Sporting Portugal après plus d'un an et demi en poste contre une indemnité de cinq millions d'euros.

"Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison", écrit le club dans un communiqué.

"Face à cette volonté clairement exprimée, la direction a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt du club de poursuivre une collaboration qui ne pouvait plus garantir le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet."

Le Portugais de 53 ans va ainsi retrouver son pays - plus de dix ans après son départ du SC Braga - et la Ligue des champions.

Paulo Fonseca était arrivé à Lyon en janvier 2025, un mois après avoir été écarté de l'AC MIlan, pour remplacer Pierre Sage sur le banc.

Il avait conclu sa première demi-saison à la sixième place de Ligue 1 avant de terminer quatrième en fin de saison dernière. Son passage à Lyon aura surtout été marqué par sa suspension de près de neuf mois prononcée en mars 2025 pour avoir été coupable d'un tête contre tête avec un arbitre lors d'une rencontre de Ligue 1.

Actuellement troisième de Ligue 1 après neuf journées et 12e de Ligue Europa après trois rencontres, l'OL "s’active dès à présent afin d’identifier son successeur", précise le communiqué.

Jorge Maciel, l'ancien adjoint de Paulo Fonseca, assurera l'intérim jusqu'à la prochaine trêve internationale. Il sera sur le banc lors des déplacements à la Real Sociedad, jeudi en Ligue Europa, puis dimanche à Brest, en Ligue 1.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)