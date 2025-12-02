Football-Deux joueurs de l'OGC Nice victimes de violences, une enquête ouverte

(Actualisé avec l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nice)

Le parquet de Nice (Alpes-Maritimes) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "violences aggravées" après les plaintes déposées par deux joueurs de l'OGC Nice, qui accusent des supporteurs de les avoir agressés dimanche soir à la suite de la défaite de leur club à Lorient (Morbihan).

"Après être sortis du bus, les deux joueurs indiquaient avoir reçu des coups de poing, des coups de pied et des crachats tout en se faisant insulter de la part de supporters ayant pour nombre d’entre eux le visage dissimulé, ce avant qu’ils ne parviennent à fuir en direction du centre d’entraînement", est-il écrit dans le communiqué du procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.

"Dans la suite de ces plaintes, une enquête confiée au SLPJ (Service local de police judiciaire) de Nice est ouverte des chefs de violences aggravées, participation à un groupement préparant des violences ou dégradations et non-empêchement d’un délit contre l’intégrité corporelle", est-il précisé.

"De nombreuses auditions sont d’ores et déjà en cours dans le cadre de cette procédure."

Selon L'Équipe et RMC, ce sont les attaquants Jérémie Boga et Terem Moffi qui ont porté plainte contre X. Les deux médias rapportent également qu'ils sont en incapacité totale de travail (ITT) pendant plusieurs jours. Contacté par Reuters, l'OGC Nice n'a pas confirmé cette information.

Plus tôt dans la journée, la ministre des Sports Marina Ferrari et la Ligue de football professionnel (LFP) ont condamné ces violences "avec la plus grande fermeté".

"Rien ne peut justifier ces actes qui visent ceux qui s’engagent chaque jour pour le football. Ces incidents, graves, causés par quelques individus, ne relèvent en rien du supportérisme", a déclaré Marina Ferrari sur le réseau social X.

De son côté, la LFP a annoncé dans un communiqué "qu’elle se constituera it partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves".

"Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football", a-t-elle ajouté.

L'OGC Nice a condamné "ces actes avec la plus grande fermeté" dans un communiqué publié lundi soir.

"Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué également publié lundi soir, l'UNFP, le syndicat des joueurs, a indiqué qu'il se réservait "le droit de se constituer partie civile dans le cadre des procédures judiciaires en cours".

L'OGC Nice a enregistré dimanche à Lorient (3-1) une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Dernier de la phase de ligue de la Ligue Europe (cinq défaites en autant de matches), le club est 10e de Ligue 1 avec 17 points avant de recevoir Angers, dimanche, lors de la 15e journée.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)