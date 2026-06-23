Football-Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde

par Nick Said

Le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde grâce à un doublé inscrit contre l'Ouzbékistan, lors d'un match du groupe K disputé à Houston. Le quintuple Ballon d'Or, qui restait sur dix matches sans but en phase finale d'une grande compétition, a trouvé l'ouverture à bout portant sur un centre de João Cancelo venu du couloir droit. Il a doublé la mise sur une frappe croisée peu avant la mi-temps. "CR7" compte désormais 145 buts en 230 sélections, deux records dans le football international masculin. Présent au Mondial depuis 2006, l'attaquant portugais a marqué lors de chacune de ses six phases finales. Il a également battu le record d'Eusébio, avec désormais dix buts pour le Portugal en Coupe du monde.

(Reportage Nick Said ; version française Jérôme Terroy,é dité par Vincent Daheron)