Football/Coupe du monde-Van Dijk et De Jong espèrent être aptes pour le dernier match des Pays-Bas

par Nick Said

Le capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk, ressent une gêne après avoir reçu un coup lors de la victoire contre la Suède (5-1) samedi en Coupe du monde, mais le défenseur espère que sa blessure n'est pas suffisamment grave pour l'empêcher de disputer le dernier match de poule de son équipe contre la Tunisie.

Il en va de même pour le milieu Frenkie de Jong, qui a joué diminué contre la Suède après un choc à l'entraînement.

Après leur match nul 2-2 contre le Japon, les Pays-Bas ont infligé une lourde défaite à la Suède à Houston et aborderont avec confiance leur dernier match de groupe face à une Tunisie déjà éliminée et diminuée, jeudi à Kansas City, avec la première place du Groupe F en ligne de mire.

"J'ai reçu un coup violent à la hanche, et je n'avais plus de sensation dans le haut de la jambe, c'était un peu inquiétant", a déclaré Virgil Van Dijk, cité par NOS. "Mais c'était probablement juste un nerf coincé. Je ne pense pas que ce soit trop grave, mais nous le saurons bientôt."

Le défenseur central demeure un pilier de l'équipe dirigée par Ronald Koeman et pourrait devenir le joueur néerlandais ayant disputé le plus grand nombre de matches de Coupe du monde en tant que capitaine s'il est aligné contre les Tunisiens.

Il en compte actuellement sept, à égalité avec Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer et Ruud Krol.

Virgil Van Dijk n'est pas le seul à susciter des inquiétudes en raison d'une blessure. Le milieu de terrain Frenkie de Jong était incertain avant le match contre la Suède, mais il a joué près d'une heure avant d'être remplacé.

"J'ai subi quelques contusions, mais finalement, tout allait bien (contre la Suède). Nous allons voir comment ça évolue, mais j'ai confiance", a-t-il dit.

Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe F après deux journées avec quatre points, à égalité avec le Japon. Les deux équipes affichent une différence de buts de +4, bien que les Néerlandais aient marqué un but de plus.

Le Japon affrontera la Suède lors de son dernier match ; cette dernière pourrait encore terminer en tête du groupe malgré sa lourde défaite face aux Néerlandais si elle s'impose et que la Tunisie parvient à arracher le match nul face aux Pays-Bas.

Les Néerlandais n'ont plus perdu un match en phase finale de Coupe du monde depuis leur défaite en finale contre l'Espagne en 2010 (1-0), soit une série record de 14 matches consécutifs qui ne leur a cependant pas permis de décrocher un titre.

(Rédigé par Nick Said; version française Clément Martinot)