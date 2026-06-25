Football/Coupe du monde-Saliba laissé au repos contre la Norvège

Le défenseur central de l'équipe de France William Saliba sera laissé au repos et ne jouera pas vendredi contre la Norvège lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, a annoncé jeudi Guy Stéphan, propulsé à la tête des Bleus en l'absence du sélectionneur Didier Deschamps, endeuillé.

"William (Saliba) ne sera pas là demain, il suffit de se référer à celui qui l'a remplacé ces derniers matches", a déclaré Guy Stéphan, jeudi, en conférence de presse, glissant ainsi un indice sur le joueur qui palliera son absence.

Maxence Lacroix avait remplacé le défenseur d'Arsenal à la mi-temps du dernier match de préparation des Bleus, le 8 juin, contre l'Irlande du Nord (3-1). Un soir où Ibrahima Konaté, autre défenseur central de l'équipe de France, était resté sur le banc.

William Saliba est gêné depuis plusieurs mois par des douleurs au dos. Il sera ménagé après avoir débuté les deux premières rencontres contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0).

"Deux joueurs ne participeront pas à l'entraînement (du jour), c'est William Saliba, qui va être ménagé, et Marcus Thuram, qui a une petite douleur au mollet", avait déclaré quelques minutes plus tôt Guy Stéphan.

Maxence Lacroix pourrait jouer sa première rencontre en compétition internationale et honorer sa cinquième sélection. Il avait joué ses premières minutes chez les Bleus en mars dernier, contre le Brésil (2-1), en match amical.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)