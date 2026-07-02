Football/Coupe du monde-Pour le sélectionneur autrichien, neutraliser Lamine Yamal est la clé face à l'Espagne

Le sélectionneur de l'équipe d'Autrich Ralf Rangnick a déclaré que l'une des clefs pour espérer créer la surprise face à l'Espagne, lors de la seizième de finale entre les deux équipes ce jeudi lors de la Coupe du monde 2026, résidait dans la neutralisation de l'ailier espagnol Lamine Yamal.

Ce dernier, qui a eu un temps de jeu limité depuis le début de la compétition en raison d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche contractée fin avril, est de nouveau pleinement disponible pour la "Roja", selon le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente.

"Lamine Yamal est un excellent joueur et il le restera pendant les 12, 13 ou 14 prochaines années, voire plus", a dit Ralf Rangnick aux journalistes.

"S'il reste en bonne santé et garde la tête sur les épaules, il pourra disputer de nombreux matchs. C'est l'un des joueurs que nous surveillerons de très près, afin de ne pas lui laisser trop d'espace ni trop d'occasions de se lancer dans ses dribbles", a-t-il ajouté.

"C'est un joueur que tous les fans de football, d'où qu'ils viennent, adorent regarder. Mais notre mission demain sera de lui laisser le ballon le moins possible", a poursuivi Ralf Rangnick.

L'Autriche a marqué six buts en trois matches de phase de poules, soit un de plus que l'Espagne, mais le sélectionneur de l'Autriche admet que son équipe devra élever son niveau de jeu face à une équipe invaincue depuis 34 matches, une série qui remonte à mars 2023.

"Nous savons tous que nous devons faire encore mieux. Contre l'Espagne, cela va de soi. Nous devons franchir un cran supplémentaire", a-t-il noté.

Le capitaine autrichien David Alaba, qui a passé cinq saisons au Real Madrid, a déclaré que son équipe était pleinement consciente de la qualité de l'effectif espagnol.

"Ils pratiquent un football très attractif. Ils possèdent d’énormes qualités et des joueurs capables, à eux seuls, de faire la différence. Mais nous ne voulons pas nous cacher. Nous voulons vraiment jouer vers l’avant et tenter de l’emporter", a-t-il dit.

(Hatem Maher, Version française Benoit Van Overstraeten)