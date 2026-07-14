Football/Coupe du monde-"On veut prendre notre revanche de l'Euro", assure Zaïre-Emery

Le milieu de terrain de l'équipe de France Warren Zaïre-Emery a assuré lundi que les Bleus voulaient "prendre leur revanche de l'Euro" à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football, mardi à Dallas (19h00 GMT).

La France a vu ses dernières compétitions internationales s'achever face au même adversaire : l'Espagne, à chaque fois aux portes de la finale. D'abord à l'Euro 2024 (2-1), puis lors de la Ligue des nations 2025 (5-4).

"C'est une équipe (de France) vraiment différente, il y a eu beaucoup de changements entre l'Euro et la Coupe du monde", a estimé Warren Zaïre-Emery lundi en conférence de presse. "Ce sont des expériences, des matches qui nous servent."

Parmi les onze à avoir débuté la demi-finale de l'Euro 2024, sept devraient de nouveau être titulaires mardi, voire huit si le sélectionneur Didier Deschamps décide de titulariser Aurélien Tchouaméni après qu'il a manqué les deux dernières rencontres en raison d'une blessure aux adducteurs.

"Il n'y a pas de leçons (à tirer). Il y a une vérité avec les joueurs qui étaient là", a estimé pour sa part Didier Deschamps devant les journalistes.

Mais de nombreuses choses ont changé depuis cette demi-finale d'un Euro remporté par l'Espagne. Ousmane Dembélé n'était pas encore le joueur irrésistible qu'il est devenu par la suite, double champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain et Ballon d'Or 2025.

Michael Olise, le meilleur passeur du Mondial (cinq passes décisives), n'avait pas encore honoré sa première sélection, tandis qu'Olivier Giroud et Antoine Griezmann disputaient leur dernière compétition internationale.

Meilleur buteur de la compétition à égalité avec l'Argentin Lionel Messi (8 buts), Kylian Mbappé s'était fracturé le nez dès l'entame du tournoi.

Au-delà des joueurs, Didier Deschamps a troqué son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 porté vers l'attaque, dans lequel son quatuor offensif excelle et au sein duquel Désiré Doué et Bradley Barcola ont pris une importance significative par rapport à 2024. Le premier nommé n'était pas là et le second n'avait été titularisé qu'une seule fois.

"Ce qui est derrière est derrière, il n'y a pas de revanche", a insisté Didier Deschamps, précisant que l'importance du match de mardi était tout autre.

"C'est une demi-finale, et il y a une place en finale. Je n'enlève pas de l'importance à ces deux matches, mais là...", a-t-il dit, accompagnant son propos d'une barre placée un étage au-dessus. "On ne va pas se satisfaire d'être dans le dernier carré", a ajouté le Basque de 57 ans, à la veille de son avant-dernier match à la tête des Bleus.

Entré en jeu en fin de rencontre face au Maroc pour ses premières minutes en Coupe du monde, Warren Zaïre-Emery a résumé le sentiment du groupe tricolore : "On est l'équipe de France, on n'a peur de personne."

(Rédigé par Vincent Daheron)