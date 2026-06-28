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Football/Coupe du monde-Nouveau record de Lionel Messi, l'Argentine s'impose face à la Jordanie
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 06:50

par Michael Church

Lionel Messi est devenu samedi le premier joueur à marquer lors de sept matchs consécutifs en Coupe du monde, alors que l'Argentine s'est imposée 3-1 face à la Jordanie dans le Groupe J à Dallas.

Lionel Scaloni avait effectué neuf changements par rapport à l'équipe qui avait battu l'Autriche, mais des buts de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez et Lionel Messi ont assuré une victoire qui envoie un avertissement au Cap-Vert, leur adversaire au tour suivant.

Giovani Lo Celso a ouvert le score à la 19ème minute d'un coup franc enroulé, avant que Lautaro Martínez ne double la mise sur penalty 12 minutes plus tard.

Mousa Altamari a réduit l'écart en début de seconde période, mais Lionel Messi a inscrit un coup franc à la 80ème minute pour dépasser le Français Just Fontaine et le Brésilien Jairzinho en marquant lors de son septième match consécutif en phase finale de Coupe du monde.

L'attaquant d'Inter Miami a fait son entrée sous les acclamations de la foule à l’heure de jeu et a inscrit son nom au tableau d’affichage en fin de match.

Pour sa part, la Jordanie est devenue la première équipe à battre le gardien argentin Emi Martínez lors du tournoi de 2026.

(Reportage de Nick Said; version française Sarah Morland)

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