Football/Coupe du monde-Nagelsmann désireux de rester en poste malgré le fiasco allemand

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a déclaré lundi soir qu'il souhaitait rester en poste en dépit de l'élimination surprise de l'Allemagne face au Paraguay aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3) en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Ce revers inattendu intervient alors que Nagelsmann avait répété en amont du tournoi que l’Allemagne comptait rétablir sa réputation internationale, avec l'objectif de remporter le cinquième titre mondial de son histoire - des commentaires que beaucoup en Allemagne ont jugé comme trop optimistes.

Au bout du compte, l'entraîneur de 38 ans, devenu lundi face au Paraguay le plus jeune sélectionneur en quatre décennies à atteindre la phase à élimination directe du Mondial, se retrouve dans une situation délicate, deux ans après une élimination en quarts de finale de l'Euro 2024 disputé à domicile en Allemagne.

"Cela ne dépend plus de moi, mais je suis prêt s’ils le souhaitent", a déclaré Nagelsmann à propos de son avenir. "Si quelqu’un ne le souhaite pas, il devra me le dire. Je veux continuer", a ajouté celui qui a été nommé en 2023 à la tête de la sélection allemande.

"Je ne suis pas du genre à prendre la fuite. Je veux continuer, mais dans le football, on ne maîtrise pas toujours tout. Si la DFB (Fédération allemande de football) le souhaite, je me préparerai pour le Championnat d’Europe et la Ligue des Nations."

L'élimination face au Paraguay constitue un nouveau couac pour l'Allemagne, déjà sortie prématurément des deux précédentes Coupes du monde, en 2018 et 2022, dès la phase de groupes.

Elle n'avait jamais été éliminée lors d'un Mondial à l'issue d'une séance de tirs au but, un exercice dans lequel elle a longtemps semblé infaillible.

Depuis son dernier sacre mondial, en 2014, l'Allemagne n'a plus marqué les esprits sur la scène internationale, privée de finale d'un quelconque tournoi.

"Nous aurions pu faire mieux (dans ce tournoi)", a dit Nagelsmann lundi soir. "Nous aurions aimé nous mesurer à la France en huitièmes de finale. Mais voilà, ce n’est tout simplement pas suffisant".

(Reportage de Karolos Grohmann)