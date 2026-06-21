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Football/Coupe du monde-Mbappé souligne la richesse offensive des Bleus
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 22:39

Kylian Mbappé n'a pas minimisé dimanche le réservoir de talents offensifs que possède l'équipe de France, à faire pâlir de nombreuses sélections, malgré un Ousmane Dembélé un peu moins en vue lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde de football.

Après une première période compliquée face au Sénégal mardi, les finalistes de la dernière édition avaient inscrit trois buts en seconde période pour s'imposer (3-1). Ils avaient notamment été portés par la relation entre Michael Olise et Kylian Mbappé, le second inscrivant un doublé, tandis que Bradley Barcola avait également marqué.

"On a eu cette connexion avec Michael (Olise), parce qu'on a réussi à être parfaitement coordonnés, tous les quatre, en attaque, en termes de mouvement, d'animation, de rotation", a analysé Kylian Mbappé en conférence de presse, dimanche, à la veille de jouer l'Irak pour le deuxième match dans la compétition.

"Avec ce type d'animation avec beaucoup de mouvement et de rotation, peut-être que demain on verra deux autres joueurs en attaque qui brilleront plus. L'avantage de cette équipe, c'est d'avoir autant de talents. On est très conscient de la qualité qu'on a devant."

"La deuxième mi-temps a déjà été un avant-goût de ce qu'on peut faire quand on est dans de bonnes dispositions techniques", a-t-il poursuivi.

Dans le 4-2-3-1 du sélectionneur Didier Deschamps, le Madrilène Kylian Mbappé, le Munichois Michael Olise et les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué avaient débuté contre le Sénégal.

"C'est une équipe plus offensive qu'en 2018 et 2022, une équipe beaucoup plus portée vers l'avant", a estimé le capitaine des Bleus, champions du monde en 2018 et finalistes quatre ans plus tard.

Peu après le joueur du Real Madrid, Didier Deschamps a également loué "la capacité [de son équipe] à mettre des buts et à mettre en difficulté" le Sénégal lors de l'entrée en lice de la France.

UNE VICTOIRE SYNONYME DE QUALIFICATION

"Il y a une position de départ, mais j'ai toujours laissé une liberté aux attaquants pour qu'ils soient imprévisibles", a ajouté le sélectionneur, qui vit sa dernière compétition à la tête de la sélection.

Parmi les attaquants, Ousmane Dembélé a été moins en vue face aux "Lions de la Teranga", mais Kylian Mbappé ne s'en inquiète pas.

"J'ai revu le match deux fois. En première mi-temps, c'est le meilleur offensif des quatre, celui qui arrive le plus à fluidifier", l'a-t-il défendu. "Ousmane (Dembélé) est très tranquille, il est le Ballon d'Or, il a la confiance de l'équipe, du staff. Je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer sa marche en avant. Il va monter en puissance."

Face à l'équipe d'Irak, défaite contre la Norvège pour son entrée en lice (4-1), Kylian Mbappé devrait honorer sa 100e sélection chez les Bleus.

"Une 100e, c'est un chiffre historique, surtout en Coupe du monde", a-t-il assuré. Ça va être spécial mais l'enjeu va primer sur tout, on veut gagner pour se qualifier."

Une victoire contre l'Irak serait synonyme de qualification pour les seizièmes de finale, avant même le dernier match contre la Norvège vendredi.

"L'objectif prioritaire est d'aller chercher la victoire et la qualification sur ce deuxième match", a insisté Didier Deschamps.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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