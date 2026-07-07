Football/Coupe du monde-Les USA, avec Balogun, éliminés par la Belgique en 8es de finale

(Actualisé tout du long)

Le rêve des Etats-Unis de remporter "leur" Coupe du monde a pris fin brutalement lundi soir à Seattle face à la Belgique (4-1) en huitièmes de finale, une rencontre dont la préparation a été marquée par la décision controversée de la FIFA de reporter la suspension automatique de l'attaquant américain Folarin Balogun.

La Belgique, qui a pris l'avantage à deux reprises grâce à son attaquant Charles De Ketelaere en première période avant de creuser l'écart après la pause, affrontera l'Espagne vendredi à Los Angeles pour une place en demi-finales du tournoi.

Les deux autres pays hôtes, le Canada et le Mexique, ont également été éliminés en huitièmes de finale, respectivement samedi face au Maroc (3-0) et lundi face à l'Angleterre (3-2).

Sans Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ni Jérémy Doku, sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, les Belges ont fait la différence face aux Etats-Unis grâce à Charles De Ketelaere, qui a profité de la nervosité adverse pour ouvrir le score dès la 9e minute, avant de redonner l'avantage aux siens (33e) dans la foulée de l'égalisation de Malik Tillman (31e) sur un coup franc dévié ayant pris Thibaut Courtois à contre-pied.

Alors que les Américains ont joué avec plus d'assurance après la pause, un but de Hans Vanaken (57e) à la suite d'une bévue du gardien américain Matt Freese a définitivement fait basculer la rencontre du côté de la Belgique, avec un public du stade de Seattle abasourdi.

Romelu Lukaku, entré en jeu en seconde période, a éteint tout semblant de suspense au bout du temps additionnel (90e+3), mettant fin aux espoirs des Etats-Unis de rejoindre les quarts de finale pour la première fois depuis l'édition 2002.

La Belgique va, elle, disputer les quarts de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois en quatre tournois.

Titulaire à la pointe de l'équipe américaine après que la FIFA a reporté la suspension automatique dont il devait faire l'objet pour avoir été expulsé face à la Bosnie-Herzégovine lors du tour précédent, avec une intervention sans précédent du président américain Donald Trump auprès du président de l'instance, Folarin Balogun a peiné à se montrer dangereux, même s'il a obtenu le coup franc grâce auquel les Etats-Unis sont brièvement revenus à égalité.

(Reportage de Sam Tobin; rédigé par le bureau de Paris)