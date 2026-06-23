Football/Coupe du monde-Les Pays-Bas visent la première place face à la Tunisie

par Nick Said

Les Pays-Bas concluront jeudi à Kansas City leur phase de groupes face à la Tunisie, déjà éliminée, avec l'objectif de conforter leur première place tout en composant avec les incertitudes physiques autour de leurs attaquants.

Vainqueurs de la Suède lors de leur dernier match (5-1), les Pays-Bas occupent la tête du groupe F devant le Japon au nombre de buts marqués (sept contre six) puisque les deux sélections comptent chacune quatre points et une différence de buts de +4. La Suède totalise trois points, alors que la Tunisie est déjà distancée après deux défaites.

Absent contre la Suède en raison d'une commotion cérébrale, Quinten Timber devrait faire son retour au milieu de terrain. En attaque, les Pays-Bas peuvent s'appuyer sur Brian Brobbey, auteur d'un doublé lors du dernier match.

Toujours en phase de reprise après sa blessure à la cuisse, Memphis Depay, meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise (55 buts), s'est jusque-là contenté d'entrées en jeu depuis le début du Mondial.

Le sélectionneur Ronald Koeman espère pouvoir titulariser Memphis Depay même si Brian Brobbey, touché aux ischio-jambiers, a donné satisfaction. Si aucun des deux n'est en mesure de débuter, Donyell Malen pourrait glisser dans l'axe, avec Crysencio Summerville sur un côté, malgré le choc reçu à la tête face à la Suède.

"Nous disposons de profils offensifs variés et pouvons les utiliser si besoin", a rappelé Ronald Koeman.

Déjà éliminée, la Tunisie traverse une compétition cauchemardesque. Battus par la Suède (5-1) puis par le Japon (4-0), les Tunisiens ont encaissé neuf buts en deux matches et changé de sélectionneur en cours de route avec l'arrivée d'Hervé Renard à la place de Sabri Lamouchi.

Le contraste est brutal pour cette équipe, impériale en qualifications avec 28 points sur 30 et aucun but encaissé en dix matches. Hervé Renard a reconnu que le match contre les Pays-Bas pourrait être son dernier à la tête des Aigles de Carthage, même si une performance solide peut encore changer la donne.

"Je suis venu pour une mission liée à la Coupe du monde. Je n'ai rien signé au-delà", a dit le technicien français, cité par ESPN.

(Reportage de Nick Said ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)