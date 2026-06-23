Football/Coupe du monde-Les Bleus se projettent sur le match décisif contre la Norvège

Victorieuse de ses deux premiers matches de la Coupe du monde de football contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), l'équipe de France jouera la première place du groupe I contre la Norvège, vendredi à Boston, lors d'une rencontre qui dessinera ensuite la suite de son parcours.

"De toute façon, avant même de commencer celui-là (contre l'Irak), je me doutais bien que le troisième allait être décisif pour l'ordre du classement dans ce groupe", a réagi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, dans la nuit de lundi à mardi, en conférence de presse.

Puisque la Norvège a également lancé son premier Mondial depuis 1998 par deux victoires, d'abord contre l'Irak (4-1) puis face au Sénégal (3-2), les deux équipes trônent en tête du groupe avec six points. La France ne doit sa première place qu'à la différence de buts (+5 contre +4), ce qui signifie qu'un match nul contre les Norvégiens lui assurerait la première place.

"L'objectif sera d'obtenir la meilleure place, la première, parce que la Norvège est une très, très bonne équipe", a commenté Didier Deschamps. "Elle l'a prouvé en qualifications et elle continue de le prouver avec une grande capacité à marquer des buts, une grande efficacité, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs. C'est une équipe qui fait partie des meilleures équipes européennes. On sait à quoi s'attendre dans quatre jours."

Seule équipe européenne avec l'Angleterre à avoir remporté tous ses matches de qualifications au Mondial (huit victoires), avec 37 buts marqués et cinq encaissés, la Norvège a impressionné lors des éliminatoires, terminant notamment devant l'Italie.

Meilleur buteur des qualifications, avec 16 buts, Erling Haaland n'a pas semblé perturbé pour ses premiers pas en Coupe du monde, à 25 ans. L'attaquant de Manchester City a inscrit quatre buts lors de ses deux premiers matches grâce à deux doublés.

Derrière lui, le milieu de terrain d'Arsenal Martin Odegaard a déjà délivré deux passes décisives.

"PAS LES MÊMES DÉPLACEMENTS"

"Ce sera un match pour la première place, une première place que l'on veut absolument. On s'attend à un match difficile contre une très bonne équipe", a prévenu le latéral droit tricolore Jules Koundé, en zone mixte.

La place à laquelle terminera l'équipe de France déterminera la suite de son aventure sur le sol américain.

"Évidemment, ça a des conséquences, parce que ce ne sont pas les mêmes déplacements, pas forcément les mêmes équipes non plus", a reconnu Didier Deschamps.

En cas de première place, les Bleus affronteront un troisième de groupe en seizièmes de finale, mardi prochain à New York, avant un potentiel choc contre l'Allemagne dès les huitièmes de finale, le 4 juillet à Philadelphie. Le quart de finale pourrait les opposer aux Pays-Bas ou au deuxième du groupe C, le Maroc ou le Brésil par exemple.

Dans cette configuration, la France serait assurée de ne pas croiser l'Espagne avant les demi-finales, si les champions d'Europe en titre terminent aussi en tête de leur groupe. Elle ne pourrait pas non plus affronter l'Argentine avant la finale, dans ce qui serait un remake de la dernière édition remportée par l'Albiceleste.

En cas de défaite contre la Norvège, et donc de deuxième place, les doubles champions du monde défieront, mardi prochain à Dallas, le deuxième du groupe E en seizièmes de finale, probablement la Côte d'Ivoire qui n'a besoin que d'un point contre Curaçao pour occuper cette place.

Ensuite, ce pourrait être le Brésil ou le Maroc en huitièmes de finale avant un possible quart de finale contre l'Angleterre puis une demi-finale face à l'Argentine. Ces deux derniers matches se disputeraient à Miami et Atlanta.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)