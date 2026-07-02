Football/Coupe du monde-Le Sénégalais Pape Gueye ne veut plus rejouer sous le staff actuel

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye a annoncé son retrait de l'équipe nationale tant que le staff technique actuel resterait en place, après l'élimination mercredi des Lions de la Teranga par la Belgique (3-2 a.p.), en seizièmes de finale du Mondial.

"Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination (...) mais j'annonce aujourd'hui que, tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection", a déclaré le joueur de 27 ans dans une publication sur Instagram.

Le Sénégal menait encore deux buts à zéro à cinq minutes du temps réglementaire avant que les Belges n'égalisent. Les Diables rouges ont finalement obtenu leur qualification sur un penalty transformé par Youri Tielemans dans le temps additionnel de la prolongation.

Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a remplacé Pape Gueye, auteur de deux buts dans la compétition, après l'heure de jeu, par Lamine Camara.

(Rédigé par Suramya Kaushik à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)