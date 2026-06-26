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Football/Coupe du monde-Le Sénégal reste en lice pour la qualification après son succès sur l'Irak
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 23:26

Le Sénégal a entretenu ses chances de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant contre l'Irak (5-0) vendredi, et mis fin aux espoirs de son adversaire. Les Sénégalais ont idéalement lancé leur match lorsque la tête d'Abdoulaye Seck a été déviée par son coéquipier Habib Diarra dans le but irakien dès la 4e minute. L'Irak s'est retrouvé à dix dès la 12e minute, l'arbitre expulsant Rebin Sulaka après recours à l'assistance vidéo pour une faute sur Sadio Mané, qui filait seul au but. Le Sénégal, irrésistible après la pause, a alourdi la marque grâce à des buts d'Ismaïla Sarr, d'Iliman Ndiaye et à un doublé de Pape Gueye. Les Lions de la Teranga devront désormais attendre pour savoir s'ils figureront parmi les huit meilleurs troisièmes.

( Reportage Frank Pingue à Toronto ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )

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