Football/Coupe du monde-Le sélectionneur norvégien vigilant face au Sénégal

(Répétition titre)

par Fernando Kallas

Le retour de la Norvège en Coupe du monde a débuté en fanfare, mais le sélectionneur Ståle Solbakken a déclaré que leur prochaine mission est de faire preuve de la même discipline face à une équipe du Sénégal capable de punir le moindre relâchement.

Une victoire 4-1 contre l'Irak, avec un doublé d'Erling Haaland, a propulsé la Norvège en tête du groupe I, devant la France à la différence de buts, après son premier match de Coupe du monde en 28 ans.

Le Sénégal, battu 3-1 par la France, doit rebondir lundi pour préserver ses chances de qualification.

"Je n'ai pas peur pour demain, mais j'ai un grand respect pour le Sénégal," a déclaré Ståle Solbakken lors d'une conférence de presse dimanche. "C'est une équipe rapide et de qualité, et nous devrons être prêts à y faire face."

La Norvège a survolé les qualifications avec huit victoires en huit matches, marquant 37 buts, et une victoire lui permettrait de lutter pour la première place du groupe lors du dernier match contre la France.

Erling Haaland sera à nouveau le principal danger offensif après son doublé en ouverture, même si l'entraîneur a précisé que l’attaquant de Manchester City avait besoin de l’équipe autour de lui pour être efficace.

"Haaland est en grande forme, on espère que le meilleur est encore à venir," a-t-il déclaré. "Espérons qu'il continue à nous apporter de la joie grâce à ses buts."

Le sélectionneur a également fait part de ses inquiétudes concernant le terrain, qui, selon lui, pourrait être défavorable aux équipes qui aiment conserver la possession du ballon.

"Nous avons examiné le terrain et il ressemble un peu à du gazon artificiel: court et dur en dessous," a-t-il expliqué. "Si le terrain est sec, cela pourrait poser problème; mais la météo prévoit de la pluie pour demain, ce qui devrait aider."

(Reportage de Fernando Kallas; version française Sarah Morland)