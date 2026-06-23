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Football/Coupe du monde-Le Portugal rebondit avec brio contre l'Ouzbékistan
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 21:14

Le Portugal a signé mardi un succès éclatant contre l'Ouzbékistan (5-0), six jours après son entrée en lice décevante contre la République démocratique du Congo (1-1), grâce à un Cristiano Ronaldo record.

L'attaquant de 41 ans est devenu le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes du Mondial grâce à un doublé, qui lui permet également de battre le record d'Eusébio, avec désormais dix buts pour le Portugal en Coupe du monde.

"CR7" a d'abord ouvert le score à la sixième minute en reprenant un centre de Joao Cancelo avant de doubler la mise peu avant la mi-temps d'une frappe croisée.

Entre-temps, Nuno Mendes avait inscrit le deuxième but portugais sur un coup franc à la limite de la surface de la réparation.

En seconde période, Abduvohid Nematov a marqué contre son camp à l'heure de jeu, puis Rafael Leao a placé une magnifique frappe dans la lucarne pour parachever le succès portugais. La Seleçao compte désormais quatre points tandis que l'Ouzbékistan voit toujours son compteur bloqué à zéro point, avant la rencontre entre la Colombie et la RDC, plus tard dans la journée.

Le Portugal conclura sa phase de groupes contre la Colombie dimanche.

(Reportage de Nick Said; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan liu)

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