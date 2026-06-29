Football/Coupe du monde-Le Portugais Felix confiant avant de jouer la Croatie

par Joyce Zhou

L'attaquant portugais Joao Felix a tenu à rassurer lundi les supporters inquiets de la forme de l'équipe après une phase de groupes en demi-teinte, leur demandant de rester confiants avant le seizième de finale contre la Croatie à Toronto.

Quelques inquiétudes ont refait surface après le score nul et vierge contre la Colombie (0-0), samedi. La Seleçao avait lancé sa compétition par un nul décevant contre la République démocratique du Congo (1-1) avant de rebondir avec brio contre l'Ouzbékistan (5-0).

Les Portugais ont terminé à la deuxième place du groupe K derrière la Colombie.

"Ils doivent rester calmes", a déclaré Joao Felix, lundi devant les journalistes, lorsqu'il a été interrogé sur le message qu'il voudrait faire passer aux supporters portugais.

"Les joueurs ici sont sereins. Avoir fait match nul lors de deux rencontres ne signifie pas qu'on a perdu confiance ni que les gens doivent commencer à douter de nous."

"Il faut simplement que les gens restent calmes, tout comme on est calmes et prêts pour le match contre la Croatie. On est très confiants sur le fait qu'on va gagner, et on fera tout pour se qualifier pour le tour suivant."

Joao Felix a déclaré que la bonne connaissance qu’a le Portugal de la Croatie constituait un véritable avantage.

"On a l’habitude de les voir jouer", a-t-il dit. "On les a affrontés plein de fois, on connaît donc bien leurs forces et leurs faiblesses."

Samedi, l’attaquant de 26 ans a été tout près d’ouvrir le score pour le Portugal grâce à une superbe volée. La forme de son coéquipier à Al Nassr, Cristiano Ronaldo, reste, en revanche, une source de préoccupation malgré son doublé contre l'Ouzbékistan (5-0).

Joao Felix a déclaré qu'ils formaient un bon duo d'attaque et a rejeté l’idée selon laquelle le fait de jouer en club en Arabie saoudite n'aurait pas aidé Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, à se préparer dans les meilleures conditions.

"L’intensité n’est peut-être pas la même que dans d’autres championnats, mais la vérité, c’est que ce championnat est compétitif", a-t-il assuré.

"En ce qui me concerne, je ne ressens aucune différence par rapport à mes coéquipiers. Cristiano (Ronaldo) peut s’exprimer lui-même et dire ce qu’il ressent, mais pour ma part, je ne ressens aucune différence."

Tireur malheureux d'un tir au but lors de la défaite de son équipe contre la France en quarts de finale de l'Euro 2024, Joao Felix a affirmé qu’il ne douterait pas si l'occasion devait se représenter.

"S’il y a un autre tir au but à tirer, je le ferai sans aucun problème", a-t-il affirmé. "Je n’ai jamais eu de problème avec ça, et je ne vais pas commencer maintenant."

(Reportage de Joyce Zhou et Paul Childs, rédigé par Nick Mulvenney; version française Clément Martinot, édité par Vincent Daheron)