Football/Coupe du monde-Le Paraguay se montre confiant avant d'affronter l'Allemagne

Le Paraguay entend s'appuyer sur ses victoires face à l'Argentine et au Brésil lors des éliminatoires de la Coupe du monde pour croire lundi face à l'Allemagne (20h30 GMT) en une qualification pour les huitièmes de finale du tournoi.

"Nous avons affronté des équipes du même calibre, voire d'un calibre supérieur à celui de l'Allemagne", lors des éliminatoires, a déclaré dimanche le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro, en conférence de presse, citant l'Argentine, championne du monde en titre, et le Brésil.

Ces équipes sont "toutes des candidates au titre de championnes du monde", a-t-il ajouté. "Nous les avons affrontées et cela a été difficile pour nous, mais nous avons réussi".

Mal débutée, la campagne de qualification du Paraguay pour le tournoi a opéré un virage réussi sous la houlette d'Alfaro, nommé sélectionneur en août 2024, avec des victoires face aux deux géants du continent.

Le Paraguay est présent en Coupe du monde pour la première fois depuis 2010. Il s'était à l'époque incliné de peu en quarts de finale face à l'Espagne, victorieuse ensuite du titre.

Cette édition 2026 a vu le pays sud-américain s'incliner d'emblée, lourdement, face aux Etats-Unis (4-1), pays co-organisateur, avant d'inverser la tendance contre la Turquie (victoire 1-0) malgré une infériorité numérique et de faire match nul avec l'Australie (0-0), des résultats suffisants pour rejoindre les 16es de finale.

Face à l’Allemagne, le Paraguay devra se passer du milieu de terrain Diego Gomez, suspendu après avoir reçu deux cartons jaunes lors de la phase de poules. Selon des informations de presse, le défenseur central Omar Alderete serait lui incertain en raison d'une blessure

En revanche, Miguel Almiron, l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe, fera son retour après avoir purgé une suspension d'un match en raison d'un carton rouge reçu pour s'être couvert la bouche lors d'un accrochage lors du match contre la Turquie.

Le capitaine Gustavo Gomez, présent en conférence de presse au côté d’Alfaro, a également souligné l’importance d’avoir affronté les meilleures équipes sud-américaines lors des qualifications à la Coupe du monde.

"Tout ce que nous avons traversé et accompli lors des qualifications – en affrontant des adversaires redoutables comme le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, l’Équateur et la Colombie – nous a confrontés à de nombreuses situations de pression que nous avons su surmonter", a-t-il dit.

(Reportage William Schomberg)