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Football/Coupe du monde-Le Panama et la Croatie n'ont presque pas le droit à l'erreur
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 12:27

Le Panama et la Croatie chercheront à marquer chacun à marquer leurs premiers points de la Coupe du monde 2026 lors de leur rencontre mardi, les deux équipes ayant chacune perdu leur match de la première journée de la poule L, contre respectivement le Ghana et l'Angleterre.

Toute défaite de l'une ou l'autre équipe sera vraisemblablement synonyme d'élimination de la compétition.

Le Panama, qui participe à la deuxième Coupe du monde de son histoire après celle de 2018, est toujours à la recherche d'un premier point dans la compétition après avoir perdu tous ses matchs de poule il y a huit ans.

De son côté, depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990, la Croatie a joué les premiers rôles dans trois des six Coupes du monde auxquelles le pays a participé.

Dès sa première participation en tant que nation indépendante, la Croatie a terminé à la troisième place en 1998, performance réitérée en 2022. Le pays a même été finaliste face à la France en 2018.

Dans les trois autres compétitions auxquelles le pays a pris part, en 2002, 2006 et 2014, il a été éliminé au stade des phases de poules.

"Il est très important pour nous d'être au bon niveau après cette défaite (face à l'Angleterre). Nous n'avons plus le droit à la moindre erreur", a déclaré Zlatko Dalic, sélectionneur de l'équipe croate.

Si la Croatie s'incline, elle serait éliminée en cas de victoire du Ghana face à l'Angleterre, tandis que le Panama serait éliminé en cas de défaite et de victoire de l'Angleterre face au Ghana.

Un match nul entre les deux équipes maintiendrait le suspense pour la troisième journée de la phase de poules.

(Frank Pinguen Version française Benoit Van Overstraeten)

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