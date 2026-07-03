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Football/Coupe du monde-Le Mexique veut renouer avec 1986 face à l'Angleterre à l'Azteca
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 21:26

* Le Mexique vise son premier quart de finale depuis 40 ans

* L'Angleterre face à l'altitude et à l'ambiance de l'Azteca

* Harry Kane, principale menace anglaise pour le Mexique

par Janina Nuno Rios

Le Mexique cherchera dimanche dans son stade Azteca à retrouver les quarts de finale de la Coupe du monde de football, qu'il n'a plus connus depuis 1986 et déjà un Mondial à domicile, lors d'un huitième de finale face à une Angleterre portée par son attaquant Harry Kane.

Co-organisateurs du tournoi, les Mexicains se sont imposés comme l'une des belles surprises de la compétition, remportant leurs quatre premiers matches sans encaisser le moindre but, comme l'Espagne, un exploit seulement réalisé auparavant par le Brésil en 1986 et l'Italie en 1990.

Une victoire convaincante 2-0 face à l'Équateur à l'Azteca a offert au Mexique son premier succès en phase éliminatoire de Coupe du monde depuis 1986, grâce à une première mi-temps étincelante que de nombreux observateurs mexicains ont saluée comme l'une des meilleures prestations de l'histoire de la sélection nationale.

Face aux Mexicains se dresse désormais l'Angleterre, qui a tremblé en seizièmes de finale face à la République démocratique du Congo. Il a fallu un doublé tardif de Harry Kane pour permettre aux Three Lions de s'imposer 2-1, après avoir été menés au score.

Les Anglais ont désormais peu de temps pour s'acclimater aux 2.200 mètres d'altitude de Mexico, ce que leur sélectionneur allemand Thomas Tuchel considère comme un avantage pour les Mexicains.

LE FACTEUR KANE

L'équipe du Mexique est restée basée dans la capitale depuis le début du tournoi et a disputé trois de ses quatre matches à l'Azteca, où elle a pu compter sur la ferveur de son public lors de la victoire contre l'Équateur.

Le match de dimanche sera le dernier de cette Coupe du monde disputé dans ce stade emblématique avant que la suite du tournoi ne se déroule uniquement aux Etats-Unis.

L'Angleterre n'a plus foulé la pelouse de l'Azteca en compétition officielle depuis son élimination en quarts de finale en 1986 face à l'Argentine (2-1), future championne du monde. Ce jour-là, Diego Maradona avait signé à la fois son célèbre but de la "Main de Dieu" et un solo époustouflant pour inscrire les deux buts de la victoire argentine.

Si l'Angleterre doit composer avec l'Azteca, le Mexique, lui, devra résoudre l'équation Harry Kane. Les deux buts de l'attaquant du Bayern Munich face à la République démocratique du Congo ont porté son compteur à cinq buts depuis le début du tournoi et à 13 au total en Coupe du monde, consolidant son statut de meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise dans la compétition.

Harry Kane a inscrit 72 buts pour son club et sa sélection cette saison, un total qui n'a été dépassé que par les 82 buts de Lionel Messi lors de la saison 2011-2012 avec Barcelone et l'Argentine.

Pour le sélectionneur mexicain Javier Aguirre, présent sur le terrain lors d'une victoire 1-0 du Mexique face à l'Angleterre lors d'un match amical à l'Azteca en 1985, l'enjeu est tout aussi important.

Quarante ans après la dernière qualification du Mexique pour les quarts de finale de la Coupe du monde, il a désormais l'occasion de mener une nouvelle génération vers les mêmes hauteurs.

Le vainqueur affrontera le Brésil ou la Norvège à Miami.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico City; version française Clément Martinot)

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