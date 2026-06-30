Football/Coupe du monde-Le Mexique aura besoin de quasi "perfection" face à l'Equateur

Le Mexique devra réaliser une performance quasi parfaite pour rester en lice dans cette Coupe du monde, a déclaré lundi son sélectionneur, Javier Aguirre, à la veille du seizième de finale contre l'Equateur, lors duquel le pays co-organisateur espère profiter pleinement du soutien de ses supporters.

Le Mexique a terminé en tête du groupe A avec trois victoires, six buts marqués et aucun encaissé, tandis que l'Équateur s'est qualifié pour les seizièmes de finale en obtenant une victoire contre l'Allemagne (2-1) après avoir été mené au score lors du troisième match de poules.

Aguirre, qui a déjà entraîné le Mexique lors de deux précédentes Coupes du monde, a déclaré que la préparation du match prévu mardi soir (mercredi 01h00 GMT) au stade Azteca de Mexico semblait différente en raison de l’enjeu et du cadre.

"C’est la toute première fois que jouer à domicile revient à jouer avec un douzième homme", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Nous sommes conscients que tout un pays nous soutient, ce qui est extrêmement encourageant et motivant."

L’Équateur, quant à lui, arrive en pleine forme et avec un jeu de pressing que craint clairement le sélectionneur mexicain.

"Je m’attends à une équipe équatorienne très intense", a dit Aguirre. "C’est ainsi que sont les équipes de (Sebastián) Beccacece : très intenses, avec un pressing très haut, très engagées en phase défensive, très combatives dans les duels individuels."

"Tout ce que je peux dire, c’est que nous devrons réaliser un match presque parfait pour rester dans la compétition", a-t-il ajouté.

Le Mexique n’a plus remporté de match à élimination directe en Coupe du monde depuis 1986, année où Aguirre faisait partie de l’équipe. Interrogé lundi sur ce bilan, il a admis avoir "commis des erreurs".

"Je suis certain d’en avoir commis dans les deux cas, et je continuerai certainement à en commettre tout au long de ma carrière, car on est là pour apprendre", a-t-il poursuivi, faisant référence à ses mandats de sélectionneur lors des Coupes du monde de 2002 et 2010. "Ce qui compte le plus, c’est de ne pas refaire les mêmes erreurs."

(Reportage d'Angelica Medina)