Football/Coupe du monde-Le Maroc surclasse le Canada pour rejoindre les quarts de finale

(Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Le Maroc s'est qualifié samedi pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football après une large victoire sur le Canada (3-0), pays co-organisateur.

Le Maroc jouera son quart de finale jeudi à Boston (20h00 GMT) contre le Paraguay ou la France.

Le score est sévère pour le Canada, qui a dominé une grande partie de la première période et s'est créé plusieurs occasions avant que le Maroc ne tente sa première frappe à la 28e minute.

Les Marocains ont subi un coup dur avec la sortie à la 22e minute d'Ismael Saibari, auteur de trois buts dans le tournoi, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il a été remplacé par Soufiane Rahimi.

Demi-finaliste en 2022, le Maroc a longtemps été bousculé par une équipe canadienne agressive et portée vers l'avant, mais le pays co-organisateur a payé son manque d'efficacité.

Azzedine Ounahi a inscrit un doublé de deux belles frappes, la première sur un service d'Achraf Hakimi peu après la mi-temps et la deuxième sous la barre transversale dans les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Soufiane Rahimi a ensuite parachevé le succès de son équipe dans le temps additionnel.

Le Canada, privé d'Alphonso Davies, voit donc sa Coupe du monde prendre fin après avoir décroché son premier point et sa première victoire dans un Mondial.

(Reportage de Michael Kahn; version française Vincent Daheron et Olivier Cherfan)