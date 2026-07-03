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Football/Coupe du monde-Le Maroc mise sur Brahim Diaz pour semer le "chaos organisé" face au Canada
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 23:26

par Nick Said

Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, a dit compter sur son meneur Brahim Diaz pour jouer un rôle décisif lors du huitième de finale de la Coupe du monde de football contre le Canada à Houston samedi, en créant un chaos organisé.

Brahim Diaz a été l'une des vedettes de la Coupe d'Afrique des Nations en décembre et janvier derniers, terminant meilleur buteur du tournoi avec cinq buts, mais il n'a pas encore trouvé le chemin des filets lors de cette Coupe du monde.

Le sélectionneur a cependant tenu à souligner que Brahim Diaz abat dans un match un travail considérable qui passe souvent inaperçu, et qu'il est tout aussi précieux défensivement qu'offensivement pour l'équipe.

"Il apporte également beaucoup en défense", a déclaré Mohamed Ouahbi aux journalistes vendredi à Houston. "On attend toujours davantage des grands joueurs, mais il n'a pas besoin de changer la donne à chaque match."

"Il est dans une bonne passe et fait partie de nos meilleurs joueurs. Il est serein, et moi aussi."

Mohamed Ouahbi a déclaré que l'attaquant du Real Madrid jouait un rôle crucial dans la préparation de son équipe avant les matches.

"Nous essayons de créer un chaos organisé grâce à une mobilité accrue. Brahim Diaz a la liberté de le faire. Il a beaucoup joué depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il n'est peut-être pas aussi frais qu'à cette époque là", a-t-il dit.

"Mais il compte déjà deux passes décisives à son actif et j'espère qu'il commencera également à marquer des buts."

Mohamed Ouahbi n'a pris les rênes de la sélection marocaine qu'en mars mais il a déclaré qu'il avait été facile de mettre en place son plan de jeu, qui s'appuie sur les qualités communes à la plupart des joueurs marocains.

"Ils possèdent des qualités techniques et sont très à l'aise avec le ballon. Mais ils savent aussi courir pendant de longues périodes. Nous devions trouver un plan de jeu adapté au profil de nos joueurs, c'est pourquoi nous jouons à un tel rythme", a-t-il dit.

Le sélectionneur marocain a toutefois invité à la prudence avant d'affronter le Canada, malgré le statut de favori de son équipe.

"Il s'agit de ne pas hésiter dans notre approche et si nous ne sommes pas assez bons, nous rentrerons chez nous, quel que soit notre adversaire", a-t-il déclaré.

"Je suis quelqu'un de très honnête et j'ai dit aux joueurs que ce serait le match le plus difficile de la Coupe du monde jusqu'à présent. Je me trompe rarement là-dessus."

(Reportage Nick Said; version française Clément Martinot)

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