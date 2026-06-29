Football/Coupe du monde-Le Maroc avec des "solutions différentes" pour les 16es de finale

Le fait que le Maroc soit resté invaincu lors des trois matches de la phase de groupes n'apporte aucune garantie au moment d'affronter les Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde (mardi 01h00 GMT), a déclaré le sélectionneur Nabil Ouahbi, soulignant la nécessité d'un état d'esprit différent.

Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour la phase à élimination directe après avoir récolté sept points lors de leurs rencontres contre le Brésil, l'Écosse et Haïti, terminant deuxièmes du groupe C, à la différence de buts, derrière les Brésiliens, quintuples champions du monde.

"Au cours des trois derniers matchs, nous avons montré que nous étions capables de réaliser de bonnes performances et que nous avions une forte personnalité sur le terrain", a déclaré Nabil Ouahbi devant les journalistes à la veille du match, lundi soir à Monterrey au Mexique.

"Mais le match de demain est différent et nécessite des solutions différentes. C’est avec cette mentalité que nous aborderons la rencontre."

Le Maroc a débuté le tournoi par un impressionnant match nul contre le Brésil (1-1) avant de battre l’Écosse (1-0) et Haïti (4-2), terminant invaincu, de même que les Pays-Bas, qui ont également pris sept points avec leurs victoires contre la Suède et la Tunisie et leur match nul contre le Japon.

Durant la précédente édition, le Maroc avait atteint les demi-finales - une première pour une équipe africaine - tandis que les Néerlandais s’étaient arrêtés en quarts de finale à l'issue d'une séance de tirs au but face à l'Argentine, futur vainqueur.

Ouahbi a expliqué dimanche que le Maroc avait profité de son dernier match de groupe pour gérer avec soin la charge de travail des joueurs en vue de la phase à élimination directe, avec plusieurs changements contre Haïti afin de répartir le temps de jeu au sein de l’effectif.

"D’un point de vue physique, lors du troisième match, nous avons réussi à gérer le temps de jeu comme nous le souhaitions", a-t-il déclaré, après avoir notamment laissé au repos le jeune espoir Ayyoub Bouaddi lors de la dernière rencontre. "Je tenais à répartir le temps de jeu afin que chacun ait l’occasion de participer. Cela permet également à l’ensemble de l’équipe d’être dans les meilleures conditions possibles".

Le Maroc a montré différentes facettes de son jeu pendant la phase de poules, mettant le Brésil en difficulté sans le ballon, préservant une mince avance face à l’Écosse puis effaçant un déficit initial pour battre Haïti.

Ouahbi n’a pas dévoilé comment il comptait aborder le match contre les Pays-Bas, mais a indiqué que le Maroc continuerait à miser sur les qualités qui lui ont permis de surmonter un groupe difficile. "Nous continuerons à faire ce que nous savons faire le mieux", a-t-il dit.

(Reportage de Laura Gottesdiener)