Football/Coupe du Monde-Le Japon écrase la Tunisie 4-0, troisième pays éliminé

Le Japon s'est imposé 4-0 face à la Tunisie dimanche, à l'occasion de la millième rencontre de l'histoire de la Coupe du monde - dont la première édition a eu lieu en 1930 - et rejoint les Pays-Bas en tête du groupe F, avec quatre points.

En perdant son deuxième match d'affilée, la Tunisie se retrouve éliminée de la compétition, troisième équipe dans ce cas après Haïti et la Turquie.

La phase de poules éliminera un total de 16 équipes - sur 48 participants - puisque les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront qualifiées pour les seizièmes de finale.

Le milieu de terrain japonais Daichi Kamada a ouvert le score après quatre minutes de jeu puis l'attaquant Ayase Ueda a doublé la mise à la 30e minute.

Le Japon a conservé la maîtrise des opérations lors de la seconde mi-temps et, sur un service d'Ayase Ueda, l'ailier Junya Ito a inscrit à la 69e minute. Un quart d'heure après, Ayase Ueda a marqué de la tête son deuxième but du match.

C'est la première fois qu'un équipe asiatique marque quatre buts lors d'un match de Coupe du monde.

La Tunisie disputait son premier match sous la houlette de son nouvel entraîneur Hervé Renard, après le limogeage de Sabri Lamouchi suite à la défaite 5-1 du pays face à la Suède pour son match d'ouverture.

"Ce n'est pas la performance que nous avions espéré (...) le score de ce deuxième match est lourd, mais il reflète bien la différence entre les deux équipes", a dit Hervé Renard lors d'une conférence de presse.

"Même si nous sommes éliminés, il nous reste encore un troisième match à disputer. Nous sommes en Coupe du monde, et nous devons rester concentrés. Il est important de se préparer à se battre pour ce troisième match contre les Pays-Bas", a-t-il ajouté.

Pour son troisième et dernier match de poule le Japon affrontera vendredi la Suède qui, avec trois points, a encore toutes les chances de se qualifier.

Avec quatre points chacun, une même différence de buts positive de quatre et le match nul 2-2 entre eux lors de leur rencontre en début de compétition, le Japon et les Pays-Bas sont à parfaite égalité en tête du groupe F.

(Janina Nuno Rios et Angelica Medina, Version française Benoit Van Overstraeten)