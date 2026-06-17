Football/Coupe du monde-Le Ghanéen Partey toujours refusé d'entrée au Canada après le rejet de son appel

par Bhargav Acharya et Divya Rajagopal

Un tribunal canadien a rejeté mardi l'appel interjeté par le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey après que l'entrée sur le territoire lui a été refusée pour le match de Coupe du monde de son équipe contre le Panama, mercredi, à Toronto.

La semaine dernière, le gouvernement canadien avait refusé d'accorder un visa au joueur de 33 ans. Ses avocats avaient alors fait appel devant la Cour fédérale d'Ottawa.

L'appel a été rejeté par le juge Roger Lafreniere.

Avant le verdict, l'avocate de Thomas Partey, Mackeda Bramwell, avait déclaré à Reuters qu'ils espéraient une issue favorable. Elle avait ajouté que son client ne ferait pas appel si le juge se prononçait contre lui.

Elle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters à la suite de la décision.

Thomas Partey fait l'objet d'accusations de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni. Il a nié ces faits.

Le gouvernement américain lui a accordé un visa, mais les autorités canadiennes chargées de l'immigration ont indiqué qu'en vertu de la législation canadienne, un ressortissant étranger peut être déclaré inadmissible même en l'absence de condamnation à l'étranger.

"Quand il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte susceptible d'entraîner l'inadmissibilité a été commis par un demandeur, celui-ci peut être jugé inadmissible au Canada", a expliqué à Reuters un porte-parole d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Au Ghana et au sein de la diaspora ghanéenne au Canada, le refus de visa de Thomas Partey a suscité colère et frustration parmi les supporters de l'équipe nationale.

(Divya Rajagopal à Toronto; version française Vincent Daheron)