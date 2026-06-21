Football/Coupe du monde-Le doublé d'Undav offre victoire et qualification à l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire

par Frank Pingue

Deniz Undav a inscrit un doublé en sortant du banc, permettant à l’Allemagne de réaliser un retour spectaculaire et de s’imposer 2-1 face à la Côte d’Ivoire samedi lors de leur match du Groupe E de la Coupe du monde, assurant ainsi sa place en phase à élimination directe pour la première fois depuis son titre en 2014.

Après s'être vu refuser deux buts en première mi-temps, l'Allemagne n'a pas perdu sa concentration et a su trouver la voie du but grâce à un jeu de passes précis, tandis que les Ouest-Africains déployaient leur style d'attaque dynamique lors d'un affrontement animé. Deniz Undav a égalisé à la 68ème minute d'une volée maîtrisée, puis dans le temps additionnel a de nouveau marqué après avoir reçu une passe en pivot, avant de se retourner et de déclencher un tir puissant que Yahia Fofana n'a pas pu arrêter. L'attaquant compte désormais neuf buts lors de ses huit derniers matchs.

"C’est une victoire vraiment importante," a déclaré l’attaquant. "Nous avons fait preuve d’un grand caractère aujourd’hui."

Simon Adingra a eu une occasion tardive pour la Côte d'Ivoire mais n'a pas réussi avant que l'Allemagne ne reparte à l'attaque et que Fofana ne bloque un tir de Nathaniel Brown.

"Nous voulions entrer dans l’histoire aujourd’hui," a ajouté l’ailier ivoirien Amad Diallo. "Mais je pense que tout était un peu serré."

La Côte d'Ivoire avait ouvert le score en première mi-temps lorsque Franck Kessié a marqué sur un rebond suite à un tir d'Amad Diallo, à la suite d'une action lancée par Yan Diomandé depuis le flanc gauche.

Avec plus de 100 000 personnes d'origine allemande vivant à Toronto, les joueurs de Julian Nagelsmann ont bénéficié d'un soutien massif, mais ils étaient frustrés à la mi-temps, n'ayant réussi à marquer aucun but sur leurs huit tentatives.

C'était sans aucun doute une situation inhabituelle pour l'Allemagne, puisque ce n'était que la quatrième fois qu'elle se retrouvait menée à la mi-temps lors de ses 36 derniers matchs en Coupe du monde.

L'Allemagne semblait sur le point d'ouvrir le score lorsque le milieu de terrain Aleksandar Pavlović s'est élevé pour reprendre un corner court à la 25ème minute, mais il a été jugé coupable d'une faute sur Yahia Fofana lors de cette action.

Peu après, c'est la Côte d'Ivoire qui a finalement percé grâce au but de Franck Kessié. Les Ouest-Africains ont marqué lors de leurs sept derniers matchs dans le tournoi, leur plus longue série de ce type dans leur histoire.

L'Allemagne a de nouveau mis le ballon au fond du filet mais ses célébrations ont été de courte durée, l'arbitre ayant jugé que Jamal Musiala avait commis une faute sur Odilon Kossounou lors de l'action.

"Les joueurs qui sont entrés en cours de match ont apporté un nouveau souffle à l'équipe," a déclaré le défenseur allemand Jonathan Tah. "Nous avons simplement continué à nous battre."

L'Allemagne est en tête du Groupe E avec six points et se qualifie pour les seizièmes de finale, tandis que la Côte d'Ivoire reste à trois points après deux matchs. L'Équateur et Curaçao se retrouvent plus tard samedi à Kansas City. L'Allemagne conclura la phase de groupes contre l'Équateur jeudi au New Jersey, tandis que la Côte d'Ivoire affrontera Curaçao à Philadelphie.

(Reportage Frank Pingue, Nicole Fernandes and Divya Rajagopal à Toronto; version française Sarah Morland)