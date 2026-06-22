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Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert tient l'Uruguay en échec et prend la deuxième place du groupe
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 03:49

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par Nick Mulvenney

Le Cap-Vert a arraché un match nul 2-2 face à l'Uruguay dimanche dans le Groupe H, confirmant après son résultat nul sans but contre l'Espagne - son premier match en Coupe du monde - qu'il est capable de tenir tête à une deuxième grande puissance du football.

Avec deux points, le Cap-Vert occupe la deuxième place du groupe, tandis que l'Uruguay, double champion du monde mais toujours sans victoire, aborde son dernier match contre l'Espagne avec une qualification pour les huitièmes de finale loin d'être assurée.

Les Requins bleus avaient déjà surpris le monde entier en tenant les champions d’Europe en échec lundi, mais une surprise encore plus grande semblait se profiler lorsque Kevin Pina a donné l’avantage à l’équipe africaine à la 21ème minute, déclenchant une frénésie au stade de Miami.

Des buts de Maxi Araujo et Agustin Canobbio en l'espace de six minutes juste avant la pause ont donné l'avantage à l'Uruguay à la mi-temps, mais le remplaçant Helio Varela a profité d'une erreur défensive pour égaliser vers l'heure de jeu.

Les deux équipes ont eu des occasions de l'emporter en fin de rencontre, mais au coup de sifflet final, ce sont les milliers de Capverdiens présents dans le stade qui ont célébré.

L'Uruguay a néanmoins réussi à inscrire les deux premiers buts concédés par Vozinha dans ce tournoi, le gardien capverdien de 40 ans élu meilleur joueur du match contre l'Espagne.

Les deux équipes comptent deux points de retard sur l’Espagne, leader du groupe, et l’ambition du Cap-Vert d’atteindre les seizièmes de finale reste bien vivante à l’approche de son affrontement avec l’Arabie saoudite.

"Nous sommes ici pour tenter de réaliser un nouveau rêve: nous qualifier pour le deuxième tour," a déclaré Bubista, l’entraîneur du Cap-Vert. "Nous souhaitons rivaliser au plus haut niveau, et c’est ce que nous avons fait lors de ces deux matchs."

"Il ne fait aucun doute que l'Uruguay dispose d'un effectif supérieur à celui du Cap-Vert, mais il fallait le prouver," a affirmé l'entraîneur Marcelo Bielsa. "Nous devons nous montrer à la hauteur face à l'Espagne, et nous avons à la fois la volonté et le devoir de les battre."

(Reportage de Nick Mulvenney, version française Sarah Morland)

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