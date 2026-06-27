Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert s'avance vers l'Argentine avec fierté

par Fernando Kallas

Bubista, le sélectionneur du Cap-Vert, est arrivé à la conférence de presse d'après-match vendredi un drapeau de son pays sur les épaules et cet homme habituellement peu loquace a dû s'employer à expliquer comment l'une des plus petites nations du football avait réussi, dès sa première participation, à se hisser en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Un 0-0 contre l'Arabie saoudite a clôturé une phase de poules marquée par trois résultats nuls et les joueurs du Cap-Vert ont dû attendre avec anxiété sur le terrain, téléphones portables à la main, la confirmation de la victoire 1-0 de l'Espagne contre l'Uruguay assurant leur qualification avant d'exploser de joie.

Plus que de sentiments, Bubista a préféré parler de goût de l'effort, de discipline et de refus de céder à la pression.

"Je suis fier de ce qu'ils ont accompli", a déclaré l'ancien défenseur de 56 ans. "Terminer la première phase sans perdre un seul match, nous avons de quoi nous réjouir. C'est grâce à l'organisation et à l'esprit d'équipe."

"Nos supporters méritent tout cela. Il nous a manqué un but pour faire encore mieux, pour être encore plus heureux. L'équipe a tout donné pour gagner et j'en suis ravi."

Plus petit pays jamais qualifié pour une phase à élimination directe de Coupe du monde, le Cap-Vert a terminé deuxième du groupe H, ce qui lui vaut de défier en seizièmes de finale l'Argentine championne du monde en titre.

"C'est un peu un choc, même si nous avions toujours à l'esprit que nous pourrions atteindre ce stade après les deux premiers matches", a déclaré Bubista.

"L'équipe avait vraiment à coeur de montrer au monde entier de quoi nous sommes capables, nous étions fiers de ce que nous avions déjà accompli. Nous sommes un petit pays, mais nous nous battons pour atteindre nos objectifs. Pour nous, rien n'est impossible."

"LE TRAVAIL DONNE SA DIGNITÉ À L'HOMME"

L'équipe du Cap-Vert a sû rester calme et sereine au cours de ce dernier match face à l'Arabie saoudite alors même que son sort dépendait en partie de l'autre rencontre entre l'Espagne et l'Uruguay.

"La clé ? L'unité et la capacité de résistance de notre équipe", a poursuivi Bubista. "Nous avons toujours parlé de notre organisation, mais aussi de notre détermination à agir sans crainte.

"C'était un match très difficile qui exigeait une grande force mentale car nous dépendions du résultat de l'autre rencontre mais notre équipe a fait preuve d'un caractère incroyable."

Bubista a déclaré que ses joueurs méritaient des éloges non seulement pour leur jeu, mais aussi pour la manière dont ils se sont comportés tout au long de la phase de poules.

"Le travail donne sa dignité à l'homme", a-t-il dit. "Tous les joueurs ont compris l'importance du travail quotidien.

"Nous leur avons dit qu'ils devaient travailler dur et avoir confiance car ils seraient récompensés. Et nous y sommes. Les Cap-Verdiens peuvent être fiers de ce que cette équipe a accompli jusqu'à présent. C'est tout simplement incroyable."

Cette récompense, c'est aussi affronter l'Argentine de Lionel Messi, ce que Bubista a qualifié d'honneur.

"C'est un pays avec lequel nous entretenons des liens de longue date car de nombreux Cap-Verdiens y ont émigré", a-t-il dit.

"Nous jouerons notre jeu avec la bonne attitude et le sens des responsabilités, mais aussi avec notre propre personnalité et notre caractère. Ils ont Messi, qui n'a plus besoin d'être présenté.

"Nous représentons notre île, mais nous représentons aussi l'Afrique. C'est une immense fierté. L'un de nos objectifs était de mettre en valeur la qualité de notre football et de notre pays. Cela démontre que même les plus petits pays peuvent prouver que rien n'est impossible quand on a de la force, de la détermination, de la concentration, de la volonté et de la résistance."

(Fernando Kallas, version française Bertrand Boucey)