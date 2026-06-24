Football/Coupe du monde-La Suisse bat le Canada et assure la première place du groupe B

(Actualisé avec déclarations)

La Suisse a battu le Canada (2-1) mercredi lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde pour s'emparer de la première place du groupe B et se qualifier pour les seizièmes de finale, comme le pays co-organisateur.

La Nati, qui termine la phase de groupes avec sept points, restera à Vancouver pour son seizième de finale face à un troisième de groupe, tandis que le Canada, qui aurait remporté le groupe en cas de match nul, termine trois points derrière et se rendra à Los Angeles pour son prochain match. Les Canucks défieront le deuxième du groupe A.

Les deux équipes n’ont réussi à se créer que trois occasions de but au total lors d’une première période sans grand intérêt, marquée uniquement par deux cartons jaunes infligés au capitaine suisse Granit Xhaka et à l’attaquant canadien Cyle Larin après un accrochage entre les deux joueurs.

Les Suisses ont intensifié la pression après la pause : Ruben Vargas a immédiatement ouvert le score puis Johan Manzambi a doublé la mise à la 57e minute d’une frappe bien placée. "On est très contents parce qu'on a gagné, et qu'on s'est battus jusqu'à la dernière minute", a savouré le premier buteur suisse, Ruben Vargas.

Malgré la réduction de l'écart de Promise David sur sa première touche de balle après son entrée en jeu, et au terme d'une belle action collective, le Canada n’a pas réussi à marquer un autre but, concédant sa première défaite de la compétition. "Je suis déçu qu'on n'ait pas réussi à gagner ou à faire match nul pour qu'on reste ici", a déclaré le sélectionneur du Canada Jesse Marsch. "Je suis tellement reconnaissant de l'énergie dans le pays, et dans le stade aujourd'hui. On va désormais à Los Angeles, devant un public qui ne sera certainement pas en notre faveur, ce sera un peu plus difficile."

(Reportage de Philip O'Connor; version française Vincent Daheron)