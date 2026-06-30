Football/Coupe du monde-La Suède ne voit pas de réelles faiblesses chez les Bleus

Un défi sans précédent attend la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde, a déclaré lundi Graham Potter, dont les joueurs s'apprêtent à affronter mardi (21h00 GMT) dans le New Jersey une équipe de France "dotée d'une qualité à tous les niveaux" et qui figure parmi les favorites du tournoi.

Après une campagne de qualification désastreuse, lors de laquelle elle a obtenu lors des barrages seulement son ticket pour le tournoi organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, l'équipe suédoise a connu une première phase en dents de scie, avec une nette victoire contre la Tunisie (5-1) mais une défaite sur le même score face aux Pays-Bas.

Cela fait d'elle l'outsider de son match face à la France, une sélection que l'ancien attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, consultant pour la chaîne de télévision américaine Fox à l'occasion de cette Coupe du monde, a décrite comme pratiquement imbattable.

Graham Potter, appelé à la rescousse en octobre dernier pour prendre les commandes de l'équipe de Suède avec l'objectif de la qualifier in extremis pour le Mondial, a admis lundi qu'il faudrait réaliser une prestation exceptionnelle face à la France.

"Nous devons être aussi proches de la perfection que possible", a déclaré l'Anglais, qui a notamment entraîné par le passé Chelsea et West Ham. "Nous connaissons la qualité de notre adversaire et nous lui témoignons tout notre respect."

La Suède s'appuie sur un effectif jeune, qui dispose d'une expérience limitée en grand tournoi, encadré par le défenseur chevronné Victor Lindelöf, qui a notamment joué pour Manchester United. Face au Japon (1-1), Lindelöf a été aligné dans un premier temps au milieu de terrain, alors que Potter avait remanié son équipe, avant de revenir en défense.

"Pour beaucoup, c’est le premier tournoi, et le chemin pour en arriver là a été semé d’embûches", a déclaré Lindelöf. "C’est notre aventure en Coupe du monde qui est en jeu et nous ne voulons pas qu’elle s’arrête là."

Au cours de sa conférence de presse de veille de match, Potter n’a pas dévoilé grand-chose de ses intentions concernant le onze de départ suédois pour affronter la France.

Interrogé sur les faiblesses qu’il voyait dans la défense tricolore et que la Suède pourrait exploiter, il a refusé d’envisager l’idée qu’il puisse y avoir la moindre faiblesse chez les Bleus.

"Je ne suis pas sûr que 'faiblesse' soit nécessairement le mot que j’utiliserais pour décrire cette équipe française. Elle regorge de qualités à tous les postes", a déclaré Potter. "Nous devons livrer le match de notre vie."

(Reportage d'Amy Tennery)