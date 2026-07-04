Football/Coupe du monde-La sortie du Ghana reflète un manque de maturité, dit Queiroz

Le manque d'expérience du Ghana et la difficulté à rester calme sous la pression ont joué un rôle décisif dans la défaite de l'équipe 1-0 face à la Colombie, qui a scellé son élimination de la coupe du monde, a dit le sélectionneur du Ghana Carlos Queiroz.

Jhon Arias a marqué le seul but colombien à la 14e minute, peu après que l'équipe africaine s'est retrouvée dans une configuration défensive quand Marvin Senaya s'est blessé et a été remplacé par Alidu Seidu.

"J'ai très vite senti que certains joueurs ghanéens étaient intimidés. Ils n'étaient pas décontractés, calmes, ils n'ont pas su garder leur sang-froid face à la pression", a déclaré Carlos Queiroz.

"C'est une équipe très jeune. Nous avons besoin de davantage d'expérience, nous avons besoin de temps pour que certains joueurs gagnent en, ce qu'on appelle, maturité", a ajouté le sélectionneur portugais de 73 ans.

"Quand vous jouez ce type de compétition à ce niveau, vous ne pouvez pas seulement compter sur l'enthousiasme de la jeunesse" a-t-il poursuivi.

Selon Carlos Queiroz, la Colombie était la meilleure équipe ce soir-là et mérite d'aller de l'avant dans la coupe du monde.

"Le but est arrivé trop tôt pour nous (...), il a nous fallu un peu de temps pour nous ajuster (...) et le but est arrivé au moment où nous étions en train d'essayer de réorganiser notre équipe", a-t-il dit, ajoutant que le Ghana a amélioré son jeu en deuxième période, mais sans jamais prendre le contrôle de la rencontre.

(Gabriel Araujo, version française Gilles Guillaume)