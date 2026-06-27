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Football/Coupe du monde-La RD Congo joue son avenir face à l’Ouzbékistan
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 00:31

par Mark Gleeson

La République démocratique du Congo devrait afficher dimanche des intentions plus offensives pour son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde, qu'elle devra impérativement gagner contre l'Ouzbékistan pour poursuivre sa route.

Après avoir privilégié un dispositif défensif face au Portugal (1-1) et à la Colombie (0-1), Sébastien Desabre a clairement annoncé un changement d'approche pour cette rencontre à Atlanta.

La RD Congo se présente avec un point, alors que l'Ouzbékistan, malgré deux défaites et huit buts encaissés, peut encore se qualifier en cas de succès. "Le Portugal était cinquième et la Colombie 13e au classement Fifa, donc on avait fait le choix délibéré d'évoluer en 5-3-2", a expliqué Sébastien Desabre.

"Je pense qu'on a bien joué dans ce système lors des deux matches et c'est seulement une petite erreur sur le côté gauche qui nous a coûté la défaite contre la Colombie", a-t-il estimé.

"Mais demain, on mettra en place une équipe de manière à ce qu'elle marque, soyons clairs. On sait ce qu'on doit faire pour se qualifier."

Cédric Bakambu et Yoane Wissa constituent les principales armes offensives de la RDC. Mais si Yoane Wissa a trouvé le chemin des filets contre le Portugal, ce dernier est arrivé à la Coupe du monde au terme d'une saison compliquée à Newcastle, perturbée par une blessure et sans qu'il ne pèse sur le jeu.

"Il était blessé à son arrivée à Newcastle, ce qui a rendu les choses plus compliquées. Mais j'ai vu sa motivation et son travail pour revenir à son meilleur niveau, et je suis sûr qu'il sera performant avec nous", a déclaré le sélectionneur.

"On évolue à un niveau bien supérieur à celui auquel on est habitués et, dans ce genre de match couperet, il n'y a qu'une issue : gagner", a conclu Sébastien Desabre.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)

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